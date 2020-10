Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Portugal 2020 - Autoblog.nl

Wie laat zich niet teneerslaan door de Fado, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal?

Het bochtige en heuvelachtige circuit van Portimão, officieel het Algarve International Circuit geheten, geldt al sinds de baan werd opgeleverd in 2008 als een van de gavere circuits van Europa. In een tijd dat zo’n beetje alle nieuwe F1 banen door Herman Tilke werden ontworpen, koos men in Portugal voor Ricardo Pina, Arquitectos. Dat was dus in principe een goede call. Enkele uitzonderingen daargelaten, zijn de meeste Tilke-circuits immers best knaak als spannende races het doel is.

Nadeel was alleen dat de F1 het circuit uiteindelijk wel teasede, maar nooit echt over de brug kwam. De GP2 racete op Portimão en er werden ook F1 tests georganiseerd. Maar een heuse F1 race kwam er niet en leek er na verloop van tijd ook niet meer te komen. Uitgerekend de Rony Rona zorgt er dit seizoen echter voor dat er alsnog een F1 race verreden op de baan. Voor de gelegenheid is er onlangs nog nieuw asfalt gestort. Dat wordt dus glibberen en glijden. Of valt het mee? We gaan het zien, in de kwalificatie!

Q1

Om klokslag 15:00 zitten we klaar met de popcorn, maar er wordt niet gereden. We hadden al gezien dat de derde vrije training van vanochtend met nog een minuut op de klok beëindigd werd door een rode vlag. Vettel was over een putdekseltje gereden en daarbij was die losgezogen door de enorme downforce van de Ferrari. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk voor aanstormende andere coureurs, dus betekende het einde sessie.

Helaas was men daar echter nog niet mee klaar kennelijk, dus moeten we een extra half uurtje wachten. Op de Mercs na zoekt iedereen daarna snel de baan op om op het glibberige baantje een scherpe tijd neer te zetten. De meesten doen daarbij niet de klassieke outlap – snelle ronde – inlap sequentie. Het nieuwe asfalt is glad en de compounds van Pirelli hard. Dus kiezen de coureurs ervoor iets meer rondjes te doen op dezelfde set banden.

De door zijn team gekapittelde Verstappen zet aanvankelijk geen geweldige tijd op de klokken. Perez en Leclerc zijn sneller. In zijn tweede poging overschrijdt Max de track limits, dus dat wordt ‘m ook niet. Gelukkig is drie keer scheepsrecht: bij poging drie gaat MV33 zelfs harder dan de Mercs, hoewel Hamilton snel met een kleine marge countert.

In de staart van het veld zijn ondertussen toch weer gewoon de usual suspects te vinden. De coureurs van Williams, Alfa Romeo en Haas F1 vechten om dat ene plekje dat minimaal een van hen kan claimen in Q2. Uiteindelijk is het weer eens George Russell die er met die buit vandoor gaat. Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen en Latifi mogen douchen.

De afvallers: Raikkonen – Giovinazzi – Grosjean – Magnussen – Latifi

Q2

Lance Stroll trapt Q2 af met een 1:17.6. Dat lijkt wel een aardige tijd, maar als de anderen rondgaan blijkt het tegendeel waar. Binnen no time staat Strolliebollie namelijk slechts twaalfde. De Mercs staan tot niemands verbazing eerste en tweede, terwijl Max alle tandjes bij moet zetten om de rest af te schudden voor P3. Wat dat nog erger maakt, is dat de nog altijd zwarte Silberpfeile op mediums hun tijden hebben gezet. Verstappen daarentegen durft die gok nu niet aan en gaat voor de softs. Zelfs daarop heeft hij naar eigen zeggen al geen grip.

Opvallend is dat Ferrari het nota bene wel lijkt te proberen met de mediums. En in het geval van Leclerc zou dat misschien nog wel eens kunnen lukken ook. Leclerc gaat ‘op geel’ naar P8. Werken de updates van Ferrari dan echt? Voor Vettel lijkt dat wel tegen te vallen. Seb komt niet verder dan P14 en zal met zijn rode bolide realistisch gezien dus sowieso nog een poging moeten doen ‘op rood’ als hij naar Q3 wil.

De Duitser is echter eigenwijs en ramt er gewoon nog een setje mediums onder. Het brengt de Duitser helemaal niks, want hij finisht de sessie als vijftiende achter Russell. In de slotfase van Q2 stuitert Ricciardo nog de baan af, op een moment dat Ocon weer ietwat in de weg lijkt te rijden. Diezelfde Ocon is echter wel het bokkie, want doordat Q2 nu als een nachtkaars uitdooft komt hij niet verder dan P11. Stroll, Kvyat en de eerder genoemde Russell en Vettel vergezellen de knoflookpeller langs de zijlijn tijdens Q3.

De afvallers: Ocon – Stroll – Kvyat – Russell – Vettel

Q3

In de Mercedes-sessie deelt Bottas de eerste klap uit. Zijn 1:16.986 is beter dan Hamiltons 1:17.033. Opvallend is dat Albon in de laatste sessie naar buiten is gegaan op de mediums en rijdt de derde tijd. Dat komt ook omdat alle andere coureurs op de baan een extra hele trage eerste ronde doen, voordat ze daarna aanzetten voor een snel rondje. Verstappen komt daarbij 121 duizendsten tekort op Bottas. Gasly en de in Q2 gespinde Ricciardo laten voorlopig verstek gaan.

Bottas én Hamilton hebben er even over na mogen denken in de pits en kiezen beiden voor een tweede poging op de mediums. Hamilton is eerder op de baan dan Bottas en pakt de provisional pole af met 52 duizendsten van een seconde. Bottas zit in sector 1 echter al twee tienden onder de tijd van zijn teammaat. In sector twee houdt hij die voorsprong vast en op de meet houdt hij 180 duizendsten over. Kan Max nu nog wat?

Jazeker! Net nadat we zien dat Albon alsnog naar softs is gegaan en daarmee P4 pakt, gaat Verstappen naar P2. Daarmee lijken we een interessante grid te hebben voor morgen, maar er komt nog een duvel uit een doos. Hamilton is hard doorgereden met zijn mediums en zit nog op een snel rondje te broeden. Dat lukt de Brit dan toch weer gewoon. Pole position is weer voor LH44, op de medium band. BOT zal wel balen. En de neutrale fan waarschijnlijk ook. Leclerc en Perez pakken op de valreep nog P4 en P5.

Gaat HAM morgen het record aantal van Schumacher meteen verbreken nadat hij het vorige race evenaarde? Dat zien we morgen…

F1 kwalificatie Portugal 2020: De volledige uitslag