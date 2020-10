Red Bull kapittelt Max Emilian Verstappen - Autoblog.nl

Onze held Max Emilian Verstappen is ook niet feilloos. Van Red Bull heeft hij te horen gekregen dat hij soms even normaal moet doen.

Max Verstappen is zonder twijfel de beste F1 coureur van het veld. Maar iedereen heeft zwakke plekken en zo ook Max. De Nederlander heeft in het verleden al een aantal keer laten zien dat hij ietwat licht ontvlambaar is als een of andere totaalmalloot in zijn ogen iets stoms doet. Gekscherend zeggen wij dan dat het stukje Jos in Max er op dergelijke momenten even uitkomt.

Het probleem zit daarbij zowel in het lichtontvlambare als in het ‘in zijn ogen’. Het eerste is immers (zeker ook als het op fysiek duwen en trekken aankomt) niet goed te praten, maar wel begrijpelijk. Bijvoorbeeld toen Max de grijnzende knoflookpeller een duwtje gaf in Brazilië. Maar als de schuldvraag eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is, dan is zo’n emotie-explosie nog extra onhandig.

Gisteren in de tweede vrije training ging Max weer even Jos toen hij in contact kwam met Lance Stroll. Max zag Stroll aankomen in een snelle ronde, liet de Canadees voorbij en slipstreamde vervolgens richting start-finish voor een eigen snelle ronde. MV33 was daarbij in de veronderstelling dat Stroll na de meet van zijn gas af zou gaan. De normale sequentie in de VT’s is namelijk snel rondje – afkoelronde – snel rondje. Wat Max niet wist, is dat Stroll twee snelle rondes achter elkaar deed.

Max zette de Red Bull er dus naast, kennelijk nog steeds in de overtuiging dat Stroll alsnog van zijn gas zou gaan en/of de buitenlijn zou kiezen in bocht een om hem voorbij te laten. Dat gebeurde echter niet, dus tetste Max de roze bolide van de baan en liep hijzelf ook schade op. De reactie van de Nederlander hierop was niet heel positief over Stroll. Hij noemde Lance Vance Dance over de boordradio onder andere een retard en een mongol. Dat terwijl dit laatste woord buiten Maaskantje alleen Mongoliër betekent als je het uitspreekt ‘op zijn Engels’

Niet zo’n goeie look dus voor Verstappen. Niet alleen omdat hem toch wel een deel van de blaam trof, maar ook omdat hij een foute term gebruikt om mee te schelden. Zelfs Max’ racevader Helmut Marko, niet vies van boude claims, heeft zijn pupil nu verteld dat dat echt niet kan. Tegen Sky Sports zegt Marko:

Max is nog steeds jong en bij dit soort gebeurtenissen lopen de emoties hoog op. Maar we hebben ‘m verteld dat hij het niet kan maken om dit soort dingen te zeggen. Helmut Marko, genuanceerde diplomaat

Waarvan akte