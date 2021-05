Waarom Max Verstappen zo'n trage pitstop had - Autoblog.nl

Het team van Red Bull Racing komt met een opmerkelijke verklaring voor de trage pitstop van Max Verstappen.

Max Verstappen verloor in de Grand Prix van Spanje zojuist voor de derde keer dit jaar het een-tegen-een duel met Lewis Hamilton om de zege. Het is een hard gelag voor de Nederlander, die nu veertien puntjes achterstaat in de strijd om de titel. Het zullen echter niet alleen die veertien punten zijn, maar ook het gevoel dat Mercedes toch echt weer de betere auto heeft dat pijn doet. Dat is dan niet van die scherpe viscerale pijn die je treft als je zelf de auto de muur in kwakt. Nee, het is meer die doffe, verstikkende pijn van de wetenschap dat je weer geen kampioen wordt.

Want ja, het was vandaag weer evident dat Mercedes wat over had. Das Haus kon ‘op strategie’ winnen, omdat ze de betere auto hadden die in no-time tien seconden goedmaakte op de RB16B. Had Max kunnen winnen als hij direct na Hamilton gestopt was en hem dan twintig ronden lang voor de voeten had gereden? Misschien, maar het was sowieso kunst-en-vliegwerk geworden.

Het zal ook een gevoel van gelatenheid geven bij Max dat we de afgelopen jaren al van hem kennen. Niet dat Verstappen een uitgebluste strijder is, maar op de dagen dat Hamilton weer eens wint met een geweldige auto is de learned helplessness moeilijk te ontsnappen. Voor de fans, maar ook voor Max zelf. Opeens maken ook potentiële fouten niet zoveel meer uit. Het kost hooguit een dagsucces. Misschien dat Max ze daarom in de ogen van Helmut Marko wel nog steeds te veel maakt.

Met terugwerkende kracht weten we nu dat er ook vandaag weer zo’n momentje was waarbij Max balanceerde op de grens van geniaal en gek. We zagen immers allemaal dat Max’ pitstop twee seconden langer duurde dan we hoopten. De man die het linker achterwiel moest brengen leek aanvankelijk de boosdoener. Maar Christian Horner heeft na de race uit de doeken gedaan dat Red Bull Verstappen nog helemaal niet naar binnen had geroepen. Kennelijk kwam Max op eigen initiatief de pits binnen. Het team moest daarna snel improviseren:

Helaas waren we ons nog aan het klaarmaken voor de stop toen Max de pitstraat in reed. We hadden hem op dat moment nog niet binnengeroepen. Dus reageerden zijn race engineer en de pitcrew zo snel mogelijk om zo min mogelijk tijd te verliezen. Christian Horner, is trots op zijn crew

In dat licht bezien was de pitstop van slechts 4,2 seconden zo slecht nog niet. Voor de rest was Horner overigens wel ontzettend in zijn nopjes met het optreden van Max. Met name de inhaalactie op Hamilton vlak na de start kon zijn goedkeuring wegdragen:

De inhaalactie in bocht 1 was geweldig. Max ging er weer volledig voor. Dat is Max Verstappen ten voeten uit. Hij positioneerde de wagen zeer goed. Christian Horner, kijkt bij F1 races vaak alleen de start

Het mocht echter allemaal niet baten. HAM en Mercedes waren weer te snel. Waarvan akte.