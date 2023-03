Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2023

Blijft iemand binnen een seconde van Verstappen, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedie-Arabië?

De Grand Prix van Saoedie-Arabië is dit weekend alweer de tweede race in de koningsklasse voor het seizoen 2023. We weten al dat Max Verstappen weer kampioen wordt. Maar goed, het is natuurlijk altijd wel weer interessant om te kijken of Perez een keer een goede dag heeft. Of dat er misschien toch nog een ander team een race pakt dit jaar.

Want ja, zou het kunnen dat Red Bull ze allemaal wint? Vroegah is het een keer bijna gebeurd, in 1988. Van de zestien races won Senna er toen 8 en Prost 7. Alleen in de Grand Prix van -uiteraard- Italië was het Ferrari dat won nadat beide Macca’s problemen kregen in de vorm van technische malheur respectievelijk Jean-Louis Schlesser. Met 23 races wordt het echter wel moeilijk natuurlijk. Wij zetten vast in op Ferrari in Monaco om de dominantie te breken.

Op het Djedda Corniche circuit hoeft Red Bull in ieder geval weinig te dulden van de rest, zo lijkt het. Verstappen was veruit het snelste in de trainingen. Alleen Aston Martin kwam een beetje in de buurt. Ferrari ging niet lekker en met een gridstraf voor Leclerc is er dus weer alle kans voor Alonso om een podiumpje te pakken

Q1

De sessie kabbelt een beetje weg als onze held Nyck de Vries de zaken opschudt met een spinnetje. De achterwielen van de Alpha Tauri blokkeren en Nyck gaat in de rondte. De Nederlander zet uiteindelijk wel een tijd neer die dichtbij die van Tsunoda zit. Wel nog steeds achter Tsunoda echter, dus er is nog wat werk aan de winkel.

Dat het circuit toch behoorlijk tricky is, bewijst ook Nycks mede-rookie Logan Sargeant. De Amerikaan gaat eigenlijk als een speer in het begin. Maar uiteindelijk gaat het toch mis. De auto glijdt tegen de barrière aan en er breekt iets af op de Williams. Einde verhaal.

Aan de top van het veld is het team per team tot aan P6. De twee Red Bulls staan voor de Astons, met daarachter de Fezza’s. Hülkenberg sluit aan als zevende en Mercedes moet nog wat tijd winnen. Maar Q1 gaat, zoals altijd, om de laatste vijf op de tijdlijst. Daar staan met luttele momenten te gaan Bottas, Norris, Tsunoda, De Vries en Sargeant. Alleen Bottas weet zichzelf vervolgens nog te redden, ten kosten van Albon. De Vries maakt een foutje in de laatste bocht en eindigt op zo’n drie tienden van Tsunoda als 18de. Piastri mag vieren dat hij voor het eerst sneller is dan Norris, die ook een foutje maakt in zijn laatste ronde.

De afvallers in Q1:

Q2

Alonso zet de eerste echt snelle snelle tijd in Q2. Stroll sluit aan, maar wordt daarna verschalkt door Leclerc. De Red Bulls hebben nog geen snelle tijd gezet. En dan…Nee hè. Max Verstappen rijdt traag en roept over de radio ‘Engine!’. Het is een beeld dat we nog niet zo vaak gezien hebben als een stilvallende Ferrari, maar toch ook al te vaak. Vooral in de kwalificaties, opvallend genoeg. Het is over en uit voor VER.

Cynici zullen zeggen koren op de molen voor Perez, die in ieder geval voor vandaag het speerpunt zal worden van Red Bull. De Mexicaan gaat voorlopig echter voor P2, achter Alonso. Leclerc is derde, voor Russell, Stroll en Hamilton. Onboard rijden we mee met Sainz, die veertiende staat. Gaaf om te zien hoe snel de muren af en toe op de Spanjaard en op de kijker afkomen.

Perez doet wat hij aan de stand van de RB19 verplicht is en pakt de eerste plek. Voor de rest zit het allemaal erg dicht bij elkaar. Piastri zit er verrassend genoeg redelijk bij met de Macca en ook de Hazen gaan goed achter de vier topteams. Of moeten we zeggen achter het topteam Red Bull en de tweede garnituur (Aston, Merc, Fezza). Aan het eind worden beide hazen echter toch nog gevangen. En daarmee vormen de klantenteams van Ferrari de vijf afvallers, naast Verstappen.

De afvallers in Q2:

Q3

En dan, een eenvoudige tweede pole voor Perez? Of zien de Astons, Mercs en Ferrari’s hun kans schoon om een pole te stelen in absentie van onze held Max? Alonso gaat andermaal voor de eerste snelle snelle ronde. Maar Leclerc en Russell zijn sneller. Dan komt Red Bull met Perez. Hoppata, bijna een halve seconde los. Het is de snelste ronde van het weekend tot nu toe, dus Perez zat op gasgeven. Russell sluit aan als derde, Stroll als vijfde en Hamilton als zesde.

Alonso gaat dan voor zijn tweede snelle ronde. Na de middelste sector is het verschil met Perez toch maar anderhalf tiende. Dat wordt closer dan we dachten, misschien. Maar het valt mee. Red Bull is erg sterk in de laatste sector en daar wordt het verschil gemaakt. Alonso komt bijna een halve tel tekort.

Dat is op dat moment genoeg voor P2, maar Leclerc komt dan nog onder de tijd van de Spanjaard door. De Monegask heeft morgen echter een grid penalty. Dus ‘Nando staat morgen naast Perez op de eerste rij. Daarachter is het ook spannend. De marges zijn klein. Zo kan het gebeuren dat Russell vierde is en Hamilton slechts achtste. Sainz, Stroll en Ocon staan tussen de twee Mercs. Piastri en Gasly erachter. Vooral voor de Australiër is het überhaupt halen van Q3 echter een mooie prestatie. Misschien was de hype dan toch terecht?

Morgen dan maar de grote Max-show. Of zou Max lang genoeg opgehouden worden door de rest om Perez te laten winnen? Voor de ’titelstrijd’ zou het wel beter zijn. We wachten af…

F1 kwalificatie Saoedie-Arabië 2023: De volledige uitslag