Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2023

Wie pakt de eerste pole van het jaar, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in 2023?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Na de dominantie van Max Verstappen en Red Bull in 2022, begint dit weekend iedereen weer met een schone lei. Althans, min of meer, want met minimale regelwijzigingen nemen de coureurs natuurlijk wel hun ervaringen van vorig jaar mee. Niet gek dus dat bij de eerste beschietingen de volgorde min of meer ongewijzigd lijkt.

Aston Martin

Er is wel een notabele uitzondering. Aston Martin gaat namelijk als een speer. Al snel verliet de hypetrein het station. Aston zou wel eens het derde of tweede team kunnen zijn achter Red Bull. De sensatie is compleet nu Alonso ook in twee van de drie trainingen de eerste tijd heeft gereden. Maar de proof of the pudding is in the eating, zoals de Engelsen zeggen. Laten we dus maar eens kijken wat team groen kan in de eerste sessie waar het écht om de knikkers gaat.

De andere dingen om naar uit te kijken

Met een schuin oog blikken we natuurlijk ook even op de tijdlijsten om te zien hoe Nyck de Vries het doet ten opzichte van Tsunoda. En de andere rookies in het veld, in de vorm van Sargeant en Piastri. Tot op heden lijkt het erop dat allen bij teams rijden die geen geweldige auto hebben, in ieder geval niet voor Bahrein. Maar goed, dan moeten ze zich maar focussen op het teaminterne duel…Goaaaan met die banoaan!!1!

Q1

Ferrari is de eerste op de baan met Leclerc, maar het seizoen begint matig voor team rood. Er valt een carbon onderdeeltje van de Ferrari. De typische bouwkwaliteit waar de Italianen vermaard om zijn, is dus nog aanwezig. Mooi. Een overijverige wedstrijdleiding besluit er maar meteen een rode vlag tegenaan te gooien. Iedereen die op de baan was, mag dus onverrichterzake terug naar de pit.

Na een kort oponthoud gaan we weer los. Tsunoda is de vroege pacesetter, maar dat duurt niet lang. Verstappen gaat naar paars-paars-paars en dus naar P1. Maar dan zien we wat neutrale fans hopen vaker te gaan zien dit jaar: Alonso verbetert de tijd van VER met een dikke tiende. Daarna gaan echter ook de Ferrari’s en Russell harder dan onze held Max. Heeft potverdikke dan iedereen zitten zandzakken?

Met drie minuten te gaan staan Hulkenberg, Norris, Piastri, Sargeant en Stroll in de gevarenzone. De Vries staat daar net boven, maar moet bibberen. Bij Stroll is de tijd namelijk afgepakt, omdat hij met zijn gebroken pols buiten de baan rijdt. Met een steengoede Aston moet de Canadees echter geacht worden makkelijk Q2 te kunnen halen.

Stroll verbetert zich inderdaad en ook Norris en Hulkenberg rijden zich veilig. De Vries kan zich niet verbeteren en valt terug. Terug tot P20 zelfs, want Piastri en Sargeant vallen weliswaar uit, maar verbeteren wel hun tijd. De Amerikaanse rookie is de beste van de drie rookies met P16. Hij heeft pech, want hij rijdt exact dezelfde tijd als Norris. Omdat hij dat echter later doet dan de Brit, is hij de nummer 16 en NOR de nummer 15. Norris is dus door, maar zal niet blij zijn met P15 en P18 in deze sessie voor team oranje.

Dan komt er nog een kleine mutatie na de vlag. Gasly was al uitgeschakeld met de Alpine, maar blijkt ook nog zijn beste tijd kwijt te raken. De Fransman valt daarmee terug achter Nyck, die dus toch niet zijn eerste race voor Alpha Tauri als laatste zal moeten starten.

Het hele veld zit erg dicht bij elkaar. Het verschil tussen Tsunoda op P8 en Sargeant op P16 is minder dan 2,5 tiende. De laatste vijf wordt opgemaakt uit coureurs van vijf verschillende teams. Het hele veld zit binnen 1,2 seconde. De aanpak van Liberty Media werkt dus: de F1 is nu bijna de F2.

De afvallers: Sargeant – Magnussen – Piastri – De Vries – Gasly

Q2

Strolliebollie gaat in Q2 als eerste naar buiten. De Canadees gaat voor paars – paars – paars. Maar achter hem zitten reeds Alonso en Russell, die de tijden van Lance groen maken door zelfs paarse sectoren te pakken. Alonso is veel sneller dan de half geblesseerde Stroll. De Mercs gaan echter nog sneller dan de Spanjaard en dan komen de Red Bulls.

Dan toch! Verstappen en Perez gaan naar P1 en P2. VER is vier tienden sneller dan Hamilton die als derde aansluit. De twee Ferrari’s zijn een seconde langzamer, maar hebben in tegenstelling tot Red Bull en Mercedes niet op nieuw zacht rubber gereden. Het lijkt er dus op dat Red Bull en Mercedes hebben zitten zandzakken voor de show.

Aan de andere kant van de lijst staan Zhou en Stroll buiten de top-10. Ook Ocon, Tsunoda en Albonio zitten in de gevarenzone, in hun geval omdat ze nog geen tijd gereden hebben. Met nog een dikke minuut te gaan zien we allemaal groene sectoren onder in beeld. Ocon gaat naar P4, Hulkenberg gaat naar P3, Zhou naar P9, Alonso naar P2, Norris dan naar P9 en Leclerc naar P1. Er zit duidelijk tijd in de baan, maar uiteindelijk zijn de afvallers niet verrassend. Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda en Albon liggen eruit. Hulkenberg en Ocon doen goede zaken door naast de top-4 teams door te gaan naar de laatste sessie, terwijl hun beider teammaten er in Q1 al uitlagen.

De afvallers: Norris – Bottas – Zhou – Tsunoda – Albon

Q3

En dan het moment van de waarheid. Wordt het ‘gewoon’ Red Bull, de zandzakkers van Mercedes, de stiekem toch snelle Ferrari of de verrassing van team groen? Verstappen pakt de koe bij de horens en gaat naar de snelste tijd met een 1:29.897. Perez geeft twee tienden toe. Dan komt Leclerc, die sneller is in de tweede sector. De Monegask is sneller dan Perez, maar langzamer dan Verstappen, met een fraaie 1:30.000. Sainz sluit aan als vierde voor Stroll.

Mercedes, Alonso Hulkenberg en Ocon gaan voor een andere strategie en laten de strijd om pole eerst voor wat het is. Niet gek dat de Hulk en Ocon dat doen, maar wel apart dat de andere drie hier ook voor kiezen. Alonso is een tiende langzamer dan Verstappen in de eerste sector. In de tweede sector is het gat 2,5 tienden. Aan het eind is het genoeg voor P4 op vier tienden. Wel een verrassing, maar geen daverende dus.

Dan de Mercs: wordt het toch een aanval op pole? Nein! Russell gaat naar P5 op een paar duizendsten van Alonso. Hamilton komt niet verder dan P7, nog achter Sainz. Gezien de tijd is er nu alleen nog ruimte voor Verstappen, Leclerc, Perez en Sainz om voor de pole te gaan.

Leclerc stapt echter uit zijn auto! Meteen weer een probleempje voor Ferrari, of een strategische beslissing? Het moet wel haast, want met een tiende achterstand moet je toch geloven dat een verbetering er nog inzit. Sainz gaat wel naar buiten, net als Perez. Verstappen is niet sneller dan in zijn eerste poging, Perez wel. Het wordt touch & go met de Mexicaan. Verstappen verbetert zijn tijd nog eens met een dikke tiende. Het was nodig, want Perez strandt op 138 duizendsten van een seconde.

Sainz verbetert zich nog tot vierde, dus de krachtsverhouding lijkt inderdaad te zijn Red Bull, dan Ferrari, dan een ex aequo tussen Aston Martin en Mercedes en daarna de rest. Ocon is de nummer 9, omdat Hulkenberg zijn tijd wordt afgepakt. Morgen dan maar meteen de eerste zege pakken voor Max. Straatfeest!

F1 kwalificatie Bahrein 2023: De volledige uitslag