Tesla Model 3 ontvlamt spontaan tijdens het rijden

Deze Tesla Model 3 vloog tot verbazing van diens bestuurder in de brand tijdens het rijden.

Tesla’s die in de brand vliegen, het is een hot issue in de autowereld. Eigenlijk geldt dat niet alleen voor Tesla’s, maar voor alle EV’s. Natuurlijk is het niet zo dat auto’s die op benzine rijden nooit in de brand vliegen. Maar bij EV’s zijn er een paar dingen die vervelend zijn qua fikkies.

Het wil nog wel eens gebeuren als een auto stilstaat en helemaal niet belast wordt. Onhandig als dat gebeurt op een vrachtschip, bijvoorbeeld. Ten tweede is een electrical fire veel moeilijker te blussen en misschien vooral ook geblust te houden. Het komt nog wel eens voor dat een wrak op de sloop dagen na dato toch weer begint te fikken.

Nu is het vervelend als je auto affikt als die stilstaat. Maar het is natuurlijk op zich wel vervelender als dat gebeurt als je erin aan het rijden bent. Een eigenaar van een Tesla Model 3 in ‘Murica overkwam het laatste. Ali Hasan had zijn Model 3 net terug van de bodyshop, toen er iets begon te roken vanaf de passagiersstoel. Het bleek niet Sir Smoke te zijn, maar iets anders. Rook veranderde in vuur en een ongemakkelijke situatie:

To my eye, everything looked just fine. While I was driving down the highway, I noticed smoke coming from the right passenger seat, and it kept getting worse as I drove it half a mile to get it off the highway. Ali Hasan, bestuurder van een vurige Model 3

De oorzaak van het fikkie is volgens carscoops nog niet duidelijk. Maar in dit geval is het vermoedelijk niet de accu zelf. Al is het maar omdat de auto niet helemaal is afgebrand tot op het bot. Mogelijk heeft de reparatie-werkplaats een paar sensoren verkeerd aangesloten.

Maar de Tesla heeft sowieso al een enerverende geschiedenis achter de rug, met een ongeluk in 2021 en waterschade in 2022. Hoewel het karkas nog staat, is het interieur volledig uitgebrand…dus tenzij Tavarish er nog iets mee wil, is dit vermoedelijk het einde voor de Model 3. Even snel de accu’s kopen en in je skelter installeren dus.