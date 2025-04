Rimac wil Porsche uitkopen voor volledige controle over Bugatti

De samenwerking tussen Porsche en Rimac lijkt tot een einde te komen.

In 2021 verraste Rimac vriend en vijand door het roemruchte Bugatti over te nemen. Of nou ja, overnemen… De vork zat iets ingewikkelder in de steel. De Rimac Group heeft 55% van de aandelen in Bugatti Rimac, terwijl Porsche de resterende 45% heeft. En dan heeft Porsche ook nog 24% van de aandelen in de Rimac Group. Er zijn nu echter geluiden dat Rimac Bugatti alsnog volledig willen overnemen.

De relatie tussen Porsche en Rimac zou al een beetje bekoeld zijn. In december waren er al berichten dat Porsche niet meer zo gelukkig was met de joint-venture. Toen was het Porsche die Rimac wil uitkopen, maar volgens Bloomberg is het nu andersom: Rimac zou Porsche willen uitkopen.

Daar is wel een hoop geld mee gemoeid, want de Bugatti Rimac joint-venture wordt gewaardeerd op zo’n €1 miljard. Je moet dus van goeden huize komen om de resterende aandelen van 45% te kopen, maar Rimac zou dit eventueel samen kunnen doen met investeerders. De Kroaten zouden al een bod gedaan hebben.

Mocht dit doorgaan, wat betekent dit voor de toekomst van Bugatti? Carscoops speculeert dat Bugatti dan volledig elektrisch zou gaan, maar daar zetten we onze vraagtekens bij. Mate Rimac heeft zich juist hard gemaakt voor de V16 en heeft ook toegegeven dat elektrische hypercars matig verkopen. Dat Rimac volledige controle krijgt over Bugatti hoeft dus helemaal geen slechte zaak te zijn.

Bron: Bloomberg