Laatste praatpalen langs de snelweg in trek bij dieven

De palen zijn enkele honderden euro's waard.

Ze dienden ooit als hulpmiddel langs de weg. Nu zijn het kleine goudmijnen. Rijkswaterstaat is druk met het verwijderen van de gele praatpalen langs de Nederlandse snelwegen. De palen die er nog staan blijken in trek bij het boevengilde.

Via veilinghuis BVA Auctions kon eerder deze maand worden geboden op de praatpalen. Vernietigen vonden ze bij Rijkswaterstaat zonde en dus werden de palen aangeboden op de veilingmarkt. Het was met een instapbedrag van honderden euro’s mogelijk om een bieding uit te brengen.

De palen zijn inmiddels vergeven, maar er staan nog exemplaren langs de weg. Op Marktplaats is het momenteel dikke business om te handelen in de gele dingen. Vraagprijzen lopen uiteen van zo’n 400 euro tot circa 700 euro.

De politie in de Hoeksche Waard kwam gisteren een geparkeerde auto tegen langs de snelweg. De agenten namen poolshoogte om te checken of ze wellicht hulp konden bieden. De bewuste auto bleek geen pech te hebben en de weg kon worden gevolgd. Voor de zekerheid namen de agenten een kijkje in de kofferbak. Daar troffen de agenten een praatpaal aan. Toen bleek dat de inzittenden de paal hadden gestolen. Ze zijn in trek, want dit is de tweede keer in korte tijd dat men probeert zo’n praatpaal mee te nemen.

Twee mannen werden vervolgens aangehouden. Vermoedelijk dachten ze een leuk zakcentje te kunnen verdienen met de verkoop van de paal. (via Politie Hoeksche Waard)