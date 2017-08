Waarom 50+ Smart-dealers in de VS gaan verdwijnen

Door een ingrijpende keuze van Smart moeten tientallen dealers van het merk de deuren sluiten.

Hier in Nederland zijn de modellen van Smart in diverse configuraties verkrijgbaar. Men kan kiezen voor een Smart met een verbrandingsmotor of voor de volledige elektrische variant. Hoe anders is dit in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar werd de beslissing genomen om de Fortwo met verbrandingsmotor uit het gamma te halen. Wie in de VS een Smart wil rijden kan nu alleen nog maar een volledige elektrisch model krijgen.

Nu zijn de gevolgen van deze beslissing zichtbaar geworden. Er zijn 85 Smart-dealers in de Verenigde Staten. 58 dealers gaan er verdwijnen of worden omgebouwd tot een servicepunt. Slechts 27 dealers zullen blijven opereren als verkooppunt voor Smarts. Ter vergelijking: zelfs Lamborghini en Lotus hebben meer dealers in het land van The Donald.

Penske Automotive Group lanceerde Smart als een zelfstandig merk op de Amerikaanse markt in 2008. De verkopen van de Smart met verbrandingsmotor vielen de laatste jaren tegen. Volgens het merk vanwege de lage brandstofprijzen in het land. In 2016 verkocht Smart 6.211 ForTwos in de VS. Tot en met juli dit jaar heeft het merk 2.165 auto’s weten verkopen. Een daling van 30 procent in vergelijking met vorig jaar.