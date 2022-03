Lada productie ligt nu helemaal op zijn gat

De Lada productie staat stil. Drie keer raden wat daar de reden van is.

Het telkens minder goed met Lada. Afgelopen week konden we al melden dat ze het lastig kregen met toeleveranciers. Voor nu wordt het nog erger, want de complete productie ligt nu voor langere tijd stil.

De reden daarvoor is natuurlijk eenvoudig te verklaren. Vanwege de oorlog in Oekraïne kan Lada nauwelijks meer auto’s bouwen. Dit betekent in die zin dat de sancties van onder andere de EU zijn vruchten afwerpen. Althans, daar lijkt het op.

Lada productie ligt nu stil

Diverse toeleveranciers krijgen namelijk te weinig grondstoffen om auto’s te kunnen produceren. Met name de kabelbomen zijn een issue, die komen namelijk uit Oekraïne. Beetje gevalletje eigen schuld dikke bult. Afgelopen week konden we al aankondigen dat de productie eventjes stil zou komen te liggen, maar dat gaat wel wat langer duren.

In de De Nationale Autoshow van deze week spreken Meindert Schut en Wouter Karssen (ha, die kennen wij!) met Fred van Putten. Hij werkte ruim 1,5 jaar bij AutoVAZ. AutoVAZ is het moederbedrijf dat de Lada’s bouwt. Hij bespreekt in de show alles omtrent Lada, de Russische automarkt en ook niet onbelangrijk: Renault.

Dankzij Renault hebben we nu geen Lada’s, maar Dacia’s hier. En Renault gaat nog het meest voelen voor de productiestop, want alle merken samen van Renault pakken ongeveer een derde van de complete Russische automarkt.

Verder in de Nationale Autoshow

Verder in de Nationale Autoshow wordt de Formule 1-‘documentaire’ Drive To Survive besproken. Daarnaast spreken de heren met Rinke van Keimpema, directeur van Volkswagen Nederland. Onderwerp van gesprek is natuurlijk de lancering van de Volkswagen ID Buzz, die afgelopen week plaatsvond. Als laatste komt Jeroen van der Marel van Tinq aan het woord. Die hadden afgelopen week een knaller van een stunt die nogal grimmig uitpakte.

Luister het hele interview plus meer op De Nationale Autoshow op BNR met Meindert Schut en Wouter Karssen.