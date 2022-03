V12 met handbak te koop voor anderhalve ton

Wat is er cooler dan een atmosferische V12 met handbak en achterwielaandrijving? Inderdaad: niets!

Het aanpassen van stijlvolle auto’s is eigenlijk not done. Een Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce of Jaguar moet origineel zijn. Donkergroen exterieur, crème-kleurig interieur, hooguit een kippengaas-grille in plaats van chroom aan te geven dat je een sportieve inborst hebt.

Cordurry broeken, brogue schoenen en tweed jasjes worden ook gezien als ‘sportief’ in het Verenigd Koninkrijk. Althans, in sommige kringen. Mensen als Vicky Pollard denken daar anders over, maar dat terzijde.

Lister

Een van de meeste bekende Jaguar veredelaars is het Britse Lister. Dit bedrijf bestaat al sinds de jaren ’50 en kennen we onder andere van de Knobbly en Costin sportwagens. In de jaren ’80 gaan ze helemaal los op diverse Jaguars waarvan de XJ-S modellen het meeste tot de verbeelding spreken.

Het onderwerp van vandaag stelt dan ook zeker niet teleur. Het betreft een Lister XJ-S HE 7.0 MkIII en is het hoogtepunt van de XJ-S modelserie.

De auto begon destijds zijn leven als reguliere XJ-S Cabriolet met de V12 motor. Nog voordat BMW en Mercedes aan twaalfcilinders begonnen, was Jaguar er al mee bezig. De auto bracht zijn eerste bezoekje aan Lister in 1987 en zou daar nog vaak komen.

In eerste instantie is het koetswerk en onderstel aangepast. Denk aan de widebody en gigantische wielen. De driedelige velgen zien er nog altijd enorm cool uit.

V12 met handbak!

In een later stadium lepelden ze bij Lister de automaat eruit en kwam er een handgeschakelde vijfbak van Getrag in. Weer een jaar later, in 1989, werd de orginele V12 er ook uitgehaald. In plaats daarvan kram er een 7.0 liter V12 in, helemaal onder handen genomen door Lister. Deze motor (LP112/70L) is goed voor zo’n 500 pk en 700 Nm.

De laatste eigenaar kocht deze auto in 2012. Van 2012 tot 2014 kreeg de Lister Jaguar een enorm grote beurt. Hij is bijna helemaal ‘fabrieksnieuw’. Alle technische aanpassingen, reperaties en cosmetische ingrepen zijn gedocumenteerd.

Alle factureren zijn er ook bij en het is een hoop. Er is sinds 2012 namelijk voor 103.000 pond geïnvesteerd! Gelukkig is er in de tussentijd ook een nieuw uitlaatsysteem gemonteerd en kreeg de ECU een kuurtje. Het resultaat: nog eens 60 pk extra! De prijs is met 149.575 euro niet heel erg laag, maar de eerste ton aan onderhoud hoef je voorlopig niet uit te voeren.

Sinds de restauratie is er slechts 2.000 mijl mee gereden. Kortom, de kans om een auto met V12 en handbak te kopen kun je eindelijk verwezenlijken. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Foto en videocredits: Nicholas Mee.

Meer lezen? Dit zijn de vijf meesterwerken van Jaguar’s Malcolm Sayer!