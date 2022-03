Verstappen snelste op weg naar F1 seizoensopener

Verstappen gaat als snelste van de tweede wintertest op weg naar de seizoensopener in Bahrein. Campeão!

Over een week mag onze held Verstappen zijn campagne beginnen om zijn wereldtitel te verdedigen. Het zal hoe dan ook een interessant begin van het seizoen worden, want voor het eerst zullen we écht te zien krijgen hoe de verhoudingen liggen onder het nieuwe reglement. Vervolgens is het natuurlijk ook nog de vraag hoe lang ze dan zo blijven. De verwachting is dat de teams in de eerste fase van het seizoen snel veel kunnen leren. Misschien zijn de eerste beschietingen daardoor niet het laatste woord dit jaar. Maar het is natuurlijk altijd lekker om er vanaf het begin te staan.

Max de SNELSTE!!1!

Wat dat betreft is er mogelijk een beetje goed nieuws. Althans, het is in ieder geval geen slecht nieuws dat onze Max vandaag de snelste tijd van de week reed met zijn Red Bull Racing RB18. Nadat grote rivaal Hamilton hetzelfde deed op de laatste dag in Spanje, staan ze nu dus weer op één-één. Wel moeten we daarbij aantekenen dat Verstappen de tijd klokte op de zachtste band, de C5. Charles Leclerc was met de rap ogende Ferrari tweede op zeven tienden afstand van MV1. Hij reed echter op de C4, dus een compound harder, al wordt niet gedacht dat er in Bahrein veel verschil in rondetijd zit tussen deze twee compounds. Alonso was met de Alpine twee tienden langzamer dan Leclerc en deed dat ook met de C4.

Mercedes

Oké, maar wat deed Mercedes dan? Wel, zandzakken of niet (waarschijnlijk wel), Russell kwam op de zachtste C5 tot de vierde tijd op een volle seconde van Max. Hamilton was op die band zelfs 17de van de 18 coureurs die vandaag in actie kwamen. De Mercedes oogde daarbij vaak nerveus en bruinvisde alle kanten op. Dat kan betekenen dat Mercedes zoveel kilo zand aan het strooien is dat het Bahreinse woestijnniveau na deze test een meter meer meet. Het kan ook zijn dat Mercedes de W13 écht nog niet onder de knie heeft. Zou het dan misschien toch?

Wat viel verder op?

Nou ja, ons aller geweldige vent Valtteri Bottas, die met de Alfa Romeo op de C3 naar een keurige vijfde tijd ging. Waarna de Alfa overigens wel weer stilviel, maar alsnog de meeste kilometers van de dag maakte. Het is een soort dark horse die nieuwe Alfa. Er lijkt stiekem best wel snelheid in te zitten, maar er gaat ook veel kapot. Wat we in ieder geval wel weten, is dat de Alfa momenteel een van de weinige auto’s is die ‘op gewicht’ schijnt te zijn. De rest kampt al snel met een overgewicht van 10 à 15 kilo. Voordat je dan over aerodynamica en pk’s begint, ben je bij dergelijke getallen al drie à vier tienden per ronde kwijt. Uiteindelijk krijgt vast iedereen wel een dieet onder de knie, maar wellicht kan Alfa hier aan het begin van het seizoen wat puntjes uitslepen.

Ferrari heeft een goede moteur?

Los van Ferrari en Alfa, gaat ook Haas, nou ja, niet per se heel goed, maar ook niet grafslecht. Gisteren reed Magnussen zelfs de snelste tijd van de dag, zij het in overtime (de andere teams zijn akkoord gegaan met wat extra uurtjes voor Haas omdat ze door overmacht de eerste dag hebben gemist). In de reguliere sessie kwam Schumacher vandaag tot P8 (op C3). Magnussen was dan wel weer laatste. Maar ook hier geldt: het feit dat men überhaupt tot een P8 kán komen, is al positief nieuws voor het team. Nikita en Dmitry zullen wel balen.

Enfin, een beetje momentum heeft ‘ie dus alvast, onze Max. Dat wordt dus gewoon titel nummer twee binnentikken. Yohee, yohooo, straatfeest!