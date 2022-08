Model Y productie neemt bizarre vormen aan

En dan hebben we het alleen over één model in één fabriek. De Model Y productie neemt al snel enorme vormen aan.

Er is een tekort aan alles op het moment. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Chiptekorten spelen parten. En zo zijn er nog meer redenen te bedenken waarom je nu soms wel jaren op je nieuwe auto moet wachten. Je kan het ook anders doen en gewoon een Tesla Model Y bestellen.

Want waar veel merken moeite hebben om hun modellen uit te leveren, met name de elektrische, is dat bij Tesla geen probleem. Integendeel, hun fabriek in Berlijn doet het namelijk uit de kunst. Nog niet zolang geleden werd deze in gebruik genomen. Natuurlijk, ietsje later dan verwacht en met de nodige hordes waarover wij breeduit geschreven hebben.

Productie Model Y

Maar dan moet je ook de andere kant belichten. Tesla is nu al voorbij de 1.000 exemplaren per week. Jazeker, elke week is deze wereld 1.000 Model Y’s rijker. En daar zal het zeker niet bij blijven. Binnenkort hoopt de fabrikant op 2.000 exemplaren per week te zitten en in oktober (aanstaande!) verwacht Tesla 3.000 Model Y’s te kunnen bouwen. Volgens Elon Musk gaat de Tesla Model Y de bestverkochte auto ter wereld worden.

Zal het daarbij blijven? Nee joh, het schijnt mogelijk te zijn dat Tesla 5.000 exemplaren van de medium crossover bouwt aan het einde van dit jaar. Ook heeft Tesla nog een ijzer in het vuur.

Nieuwe instapper

Er komt namelijk een nieuwe instapper aan van de Model Y, dat is dan tevens de goedkoopste Tesla die je kunt krijgen. Dan heb je een versie met enkele motor, achterwielaandrijving en bescheiden accu.

Het is stiekem een heel erg goede deal. De range is 455 km volgens de WLTP en kost 49.995 euro. Echt heel keurig voor een instapper. En zoals autobloglezer Maurits aan ons verklapte, als je er nu eentje besteld met trekhaak, krijg je ‘m sneller geleverd! Kijk maar in de Model Y-configurator. Als je een standaard-versie besteld, krijg je ‘m volgens Tesla ergens tussen december 2022 en februari 2023. Vink je de trekhaak aan, dan krijg je ‘m tussen november 2022 en januari 2023.

