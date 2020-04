Minister van Nieuwenhuizen haalt uit naar hardrijders

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft een mening over ‘corona-racers’: hardrijders op de rustige snelwegen.

Onze nieuwe realiteit is 100 kilometer per uur op de snelweg. Maar ook een nieuwe realiteit is dat je niet zo vaak meer de snelweg op gaat, of mag. Weg met de ochtendspits, drukte, filevorming en alles wat ermee te maken heeft.

Corona-racers

De gelegenheidstheorie leert ons dat potentiële Paul Walker-wannabees de snelwegen dan gaan zien als racebanen. Grote snelwegen met weinig auto’s: trap dat gas maar in. Maar de overheid is er minder blij mee. Corona, eh, Cora van Nieuwenhuizen bemerkt deze hardrijders. Ze roept op dat ondanks de afgenomen drukte, de verkeersregels ter harte genomen moeten worden. De Telegraaf laat weten dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat niet blij is met deze ‘corona-racers’ (woord van het jaar?).

Altijd aan de regels houden

“Door de coronacrisis is het een stuk rustiger op onze wegen. Dat is op geen enkele manier een excuus voor te hard rijden of ander asociaal weggedrag,” aldus Van Nieuwenhuizen. De uitspraak kwam tot stand nadat vorige week iemand geklokt werd met 220 km/u, waar je dus 100 mag. “Het is een treurig voorbeeld van dit wangedrag.” Dit extreme voorbeeld wordt vergezeld door een groot aantal hardrijders die op de bon geslingerd werden.

Niet alleen snelwegen

Maar om nou alle snelwegen over één kam te scheren, nee. Ook in buitengebieden worden mensen geklokt op harde snelheden. Een deel van dit soort gebieden is al gesloten, maar ook de haven van Scheveningen is nu dicht. Dit omdat een groep automobilisten daar ook het rechterpedaal van hun auto iets te enthousiast gebruikte.

Image-credit: een Porsche 911 GT2 RS op een rustige snelweg, gespot door @larsmolema12345 op Autojunk.