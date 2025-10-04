Lambo vult de garage van voormalige optrekje Wesley Sneijder

En een Biro natuurlijk. Hoe kan het ook anders.

Het is niet elke dag dat je in hartje Amsterdam een appartement tegenkomt waar je je Lamborghini in de garage kunt parkeren. Toch is dat precies het geval aan de Bloemgracht 129, het voormalige onderkomen van oud-voetballer Wesley Sneijder. De mogelijk nieuwe rechterhand van John Heitinga bij Ajax woont er al een tijd niet meer, maar de huidige bewoner heeft het te koop gezet, daarover bericht Quote.

Huis behoorde ooit toe aan Wesley Sneijder

Amsterdam en auto’s is een duvelse combinatie. Het hebben van een eigen garage is dan echt goud waard. Geen gedoe met parkeervergunningen of een beleid van de gemeente waar je telkens de dupe van bent. Jouw grond, jouw regels.

Via een elektrische garagedeur krijg je toegang tot 38 vierkante meter autogeluk. Beseffende dat er in diezelfde stad mensen wonen in een studio die waarschijnlijk nog krapper is dan jouw garage. De ruimte is breed genoeg voor een Urus en natuurlijk mag de Biro niet ontbreken. Hallo, we hebben het wel over Amsterdam.

De woning bestaat uit twee samengevoegde appartementen. Het is volledig ingericht door interieurgoeroe Eric Kuster. Denk: fluweel, spiegels, natuursteen, en een Boley-gashaard van twaalf meter lang die de 137 vierkante meter grote living domineert. De plafonds van bijna vijf meter hoog geven je het gevoel dat je in een boutiquehotel woont in plaats van een huis in de Jordaan. Aan de buitenkant zie je het er allemaal niet aan af.

De keuken is lekker ruim van opzet en onderdeel van de living. Hoogglans, Belgisch natuursteen, en een kookeiland waar je makkelijk met acht man omheen kunt staan. Via openslaande deuren loop je naar een stadstuin van 42 vierkante meter. Zet er een paar muren neer en je kunt het verhuren voor €2.000 per maand, per kamer uiteraard.

Het huis telt drie slaapkamers, allemaal met eigen badkamer. De master bedroom zweeft boven de keuken, met glazen wanden en uitzicht op de tuin. Er is een kantoor dat ooit door Jan des Bouvrie werd ontworpen. Kers op de appelflap is een privé gym met TechnoGym-apparatuur.

Het blijft hartje Amsterdam, dus mag je diep in de buidel tasten voor deze Urus-glorie. 4,39 miljoen euro moet het optrekje opleveren.