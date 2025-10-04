500 kW Tesla Supercharger is het nieuwe normaal

De technologie gaat razendsnel met de eerste 500 kW Tesla Supercharger.

Snelladen. Een paar jaar geleden was dat nog 50 kW. Nu kun je er al een nulletje achter zetten. Dat is goed nieuws, want voor EV-rijders betekent het steeds korter tijd spenderen bij de snellader. Mits je elektrische auto ook echt zo snel kan laden.

Tesla heeft in het Californische Redwood City de allereerste 500 kW Supercharger geactiveerd. De ontwikkeling van snelladers gaan sneller dan de elektrische auto’s zelf. Je mag blij zijn als je gemiddelde EV al 150 kW kan snelladen, laat staan 500 kW.

Tesla Supercharger 500 kW

Met zijn 800 volt-architectuur is de Cybertruck het eerste en voorlopig enige Tesla-model dat daadwerkelijk in de buurt komt van die 500 kW. Volgens Not A Tesla App claimt Tesla’s eigen ingenieur Wes Morril dat de truck in slechts 15 minuten 44% van zijn accucapaciteit kan bijladen. Dat zou 13% sneller zijn dan bij de huidige 250 kW V3 Superchargers.

Klinkt indrukwekkend, maar de praktijk is genuanceerder. Die piek van 500 kW wordt alleen gehaald wanneer je met een bijna lege accu arriveert. Kom je met 10 à 20% binnen, zoals de meeste bestuurders doen, dan zakt het laadvermogen snel terug. Het verschil met de huidige generatie Superchargers is daarmee Slechts drie tot vier minuten tijdwinst tot 80% lading.

Zo’n piek in snelladen heb je dan ook geen reet aan. Het klinkt als een indrukwekkende statistiek, maar het is pas écht interessant als een EV op hoog niveau kan blijven laden. Een rustige laadcurve waarbij de laadsnelheid wordt opgebouwd en hoog wordt vastgehouden. Daar heb je echt wat aan en een grote uitdaging op dit gebied is batterijkoeling. De laadpaal van Tesla is er in theorie klaar voor, nu de batterijen in de auto’s nog.

De nieuwe V4 Cabinet is dan ook de echte powerhouse van dit verhaal. Volgens Tesla’s Director of Charging, Max de Zegher, is de computer drie keer zo krachtig per kubieke meter als de vorige generatie en kan het twee keer zoveel laadpalen aansturen. Dan kom je uit op tot acht per cabinet in plaats van vier zoals nu het geval is.

Oké, maar wat kan je hier dan mee? Meer vermogen in een kleinere behuizing betekent dat Tesla sneller nieuwe laadstations kan uitrollen, ook op plekken waar ruimte schaars is. Het verlaagt de kosten, vereenvoudigt de installatie en versnelt de uitrol van het netwerk aanzienlijk.

Er is nog wel een beperking: die 500 kW-snelheid is voorlopig uitsluitend beschikbaar binnen Tesla’s eigen ecosysteem. De Cybertruck communiceert met niet-Tesla laders via een standaard die het vermogen begrenst tot zo’n 325 kW. Wie dus bij een derde partij aan de paal hangt, krijgt niet de volle mep. Alleen Tesla’s eigen Superchargers kunnen dat plafond doorbreken. Voor nu dan. Bovendien is dit een ‘probleem’ waar wij niet mee te maken hebben, de Cybertruck wordt hier officieel niet verkocht.