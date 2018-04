Lamborghini 5-95 Zagato keert terug als Roadster

En dat is helemaal niet zo fijn.

Toen de Lamborghini 5-95 Zagato onthuld werd, konden de meesten zich niet volledig vinden in het ontwerp waarmee het Italiaanse designhuis op de proppen was gekomen. Logisch, want de aangerande Gallardo had veel weg van een geëvolueerde, maar vooral misvormde meerval. Nu, vier jaar na die ongelukkige onthulling aan het Comomeer, blijkt er al die tijd nóg een exemplaar in het vat te hebben gezeten.

Wanneer we een blik werpen op de website van Zagato, zien we plots een nieuw model onder het oude staan. Dit is opmerkelijk, aangezien er eigenlijk nog weinig tot niets over de wagen naar buiten is gekomen. Hoewel geen aangename, is het in zekere zin wel degelijk een verrassing.

Veel meer dan de volledige naam van het model, evenals het zijaanzicht van de wagen, krijgen we voorlopig niet te zien. Mochten de specificaties van de Roadster ook maar enigszins overeenkomen met die van de Coupé, dan ligt er hoogstwaarschijnlijk een 5,2-liter V10 uit de Gallardo LP570-4 in. Dit, of ze moeten, om wat voor reden dan ook, aan de slag zijn gegaan met de veel recentere Huracán.

De kans is groot dat de L595 Zagato volgende maand, net als zijn gesloten broer destijds, op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este staat te schitteren onder de Italiaanse lentezon. (Bron: Carscoops)