De nieuwe Audi A6 Avant is officieel

Je nieuwe favoriete station uit Ingolstadt is hier.

Eerder dit jaar presenteerde Audi de gloednieuwe A6 (C8). Het merk hield de Avant nog even onder de pet, maar vandaag is de presentatie daar. Ruimer, zuiniger, strakker én technisch een stuk geavanceerder.

Terwijl de popo met de oude A6 Avant moet rondtuffen, mag de betere leaserijder straks plaatsnemen achter het stuur van de kakelverse A6 C8 Avant. Cijfertje zijn belangrijk bij een auto als deze, dus laten we daar maar meteen mee beginnen. De 2018 Audi A6 Avant is 4,94 meter lang, 1,89 meter breed en 1,47 meter hoog. Billy-kasten laden is geen enkel probleem, want met de achterstoelen plat biedt de station maximaal 1.680 liter bagageruimte.

Motoren

Bij dit formaat auto hoort een stevige motor en dat zit wel snor bij de nieuwe A6. De A6 Avant is verkrijgbaar met drie V6-motoren (tweemaal diesel, één benzine) en een tweeliter viercilinder diesel. De V6 turbo benzinemotor levert 340 pk. Qua diesels moet je het stellen met 204, 231 of 286 pk. Om de uitstootcijfers nog enigszins vriendelijk te houden zijn alle motoren gekoppeld aan een mild-hybrid (MHEV) systeem. Audi zegt 0,7 l/100 km te besparen met de komst van MHEV. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een automatische transmissie. De twee V6 TDI’s krijgen een achttraps tiptronic. De 2.0 TDI en de 3.0 TFSI beschikken over een S-tronic bak. Wie kiest voor een zescilinder krijgt Quattro cadeau.

Minder knoppen, meer schermen

Het infotainmentsysteem bestaat uit een optioneel (MMI navigation plus) 10.1-inch scherm. Daaronder zit een 8.6-inch scherm voor de climate control. Ook onderdeel van MMI navigation plus is Audi’s bekende Virtual Cockpit. Nog een 12.3-inch scherm voor je neus. Het interieur van de nieuwe A6 kwam al eens voorbij in deze video die we eerder hebben gemaakt.

Beschikbaarheid

We wachten nog op officiële info..