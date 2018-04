CBR-examinatoren verdrinken in aantal rijexamens

Het is de hoogste tijd voor maatregelen.

Dankzij onze florerende economie is er een enorme vraag naar chauffeurs. Alvorens ze de weg op mogen, moet er natuurlijk eerst een rijbewijs gehaald worden. Hier gaat het echter mis, doordat er naast een hoop werkenden ook gigantisch veel jongeren zijn die graag het asfalt willen proeven. Na 2017, een piekjaar voor wat betreft het aantal examens, verwacht het CBR dat er dit jaar nog eens 34.000 extra examens afgenomen zullen worden. Tijd voor paniek? Absoluut.

De grote drukte zorgt ervoor dat de wachttijden de eigenlijke maximum overschrijden. Momenteel wordt bij ruim de helft van examenplaatsen de ‘uiterlijke’ wachttijd van zeven weken niet gehaald. Dit geldt overigens niet alleen voor auto’s, maar ook voor vrachtwagens, bussen, taxi’s en trekkers.

Om het enorme aantal verwachte examens tot op zekere hoogte in goede banen te kunnen leiden, neemt het CBR maatregelen om schijnbaar onvermijdelijke problematiek te voorkomen. De examinatoren zullen de komende tijd op zaterdag en in de avonduren moeten blijven werken, om de aantallen te verteren. Niet alleen dat, want het CBR gaat daarnaast proberen inmiddels gepensioneerde examinatoren terug te halen. Tenslotte wil het bureau tenminste 120 nieuwe medewerkers werven, en zal het de opleidingseis van MBO 4 verlagen naar MBO 3.

Desondanks is het niet volledig te wijten aan onderbezetting, een bloeiende economie en gretige pubers. Volgens het CBR zijn er namelijk buitengewoon veel rijscholen die hun leerlingen te vroeg en ongeprepareerd naar het examen bonjouren. In totaal zijn er zo’n 1.500 rijscholen in Nederland met een slagingspercentage van om en nabij de 30 procent. Dit resulteert vervolgens weer in examinatoren die tijdens de beslissende rit voor hun leven moeten vrezen.