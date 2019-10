Hmm…Wil Volkswagen haar tofste merk verkopen?

KOOP DAN!!1!

Na het zien van de nieuwe Golf 8 zou je zeggen dat het niet mogelijk is, maar toch wordt Volkswagen AG mogelijk nog saaier. Volgens kwaliteitspublicatie Bloomberg overwegen de honcho’s van de autogigant, geleid door opper-honcho Herbert Diess, om het meest extravagante merk uit de portfolio van de hand te doen. We hebben het dan natuurlijk over Lamborghini. Volkswagen kocht het Italiaanse merk in 1998 en heeft het sindsdien vakkundig gevagificeerd. Elkaar opvolgende modellen lijken al een tijdje op elkaar, zijn uiterst capabel maar niet heel wild meer en ergonomisch gezien een stuk meer verantwoord dan voorheen. Oh ja, er is nu ook een SUV en het merk is winstgevend.

Sommige aandeelhouders menen kennelijk dat ook het nieuwe Lambo echter nog niet saai genoeg is om te passen bij de core business van VAG. Het maken van supercars en motoren (Ducati) zou volgens deze sujetten alleen maar de focus wegnemen van het maken van de belangrijkste auto’s, namelijk die van Volkswagen, Audi en Porsche. Dat past niet in Herbert Diess’ missie om VAG’s marktwaarde door bonen te tellen meer dan te verdubbelen naar een marktwaarde van 200 miljard Euro. En dus moet Lamborghini misschien maar verkocht worden.

Volgens mannen in regenjassen denkt Volkswagen zowel aan het doorverkopen van het hele merk aan een andere partij, als aan de constructie die FCA uitvoerde met Ferrari, dus door aandelen Lamborghini aan te bieden op de beurs. Lamborghini zou volgens analisten momenteel zo’n 10 miljard Euro op moeten leveren. Klinkt ons als behoorlijk veel geld in de oren, maar extreem dure premium items gaan tegenwoordig als een speer dus dat helpt. Ferrari heeft momenteel een beurswaarde van een dikke dertig miljard…