Deze Lamborghini heeft 7.600 pk, maar is niet elektrisch!

Dikke V8-power van Lamborghini na de klik met de 101FT.

Duizenden pk’s. Dan moet je vooral denken aan elektrische supercars, waar het leveren van veel vermogen wat makkelijker is met elektromotoren in vergelijking met verbrandingsmotoren. Maar dit is geen EV. Sterker nog, het is geen auto. De Lamborghini 101FT is een leuk bootje.

Tijdens de Monaco Yacht Show trok het merk samen met The Italian Sea Group het doek van een nieuw speeltje voor de überrijken: de Tecnomar for Lamborghini 101FT. Een motoryacht met lekkere extreme cijfers.

De samenwerking tussen Lamborghini en The Italian Sea Group begon in 2020 met de Tecnomar for Lamborghini 63, een 19-meter lang jacht dat een hommage was aan het oprichtingsjaar van Lamborghini. Dat schip vond gretig aftrek bij verzamelaars met diepe zakken. Die boot had twee V12-motoren, goed voor 4.000 pk. Deze nieuwe 101FT gaat nog een stapje verder. De naam is een verwijzing naar zijn lengte van zo’n 30 meter.

Qua design liet Lamborghini zich inspireren door de Fenomeno, een hypercar die eerder dit jaar tijdens Monterey Car Week werd onthuld. De bekende Y-vormen zijn een duidelijke verwijzing. Maar daar blijft het niet bij.

De cockpit is rechtstreeks geïnspireerd op de Lamborghini Temerario, de nieuwe hybride V8 supercar van het merk. Achter het roer waan je je dus eerder in een supercar dan op een jacht. Binnenin zie je dezelfde vormentaal: hexagonen, strakke lijnen en contrasterende stiksels. Er kunnen tot negen gasten plus drie bemanningsleden mee.

Techniek: drie motoren, 45 knopen

In de machinekamer vinden we drie gigantische MTU 16V 2000 M96L-motoren. Samen goed voor 7.600 pk. Dat is voldoende om een topsnelheid van 45 knopen (ruim 83 km/u) te halen. De kruissnelheid ligt op een nette 35 knopen. Twee generatoren van 35 kW zorgen voor de nodige elektrische ondersteuning aan boord, maar verder is dit een pure verbrandingsmachine. Toch nog een beetje elektrisch dan.

Toch grappig dat het tijdens mobiliteitsshows voor auto’s het vooral draait om duurzaamheid, maar in de wereld van jachten en privéjets is het nog altijd “hoe dikker, hoe beter”. Want deze benzineslurpende boot heeft natuurlijk een achterlijke hoeveelheid pk’s.

Tijdens de Monaco Yacht Show werd slechts een schaalmodel getoond; de eerste echte exemplaren zullen pas eind 2027 klaar zijn. Kunnen de superrijken er vast eentje configureren en twee jaar fantaseren hoe hun nieuwe speeltje straks schittert op het water in Monaco, Miami of waar dan ook ter wereld.