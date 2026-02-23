BMW schrapt deze optie bij de facelift van de 7 Serie

Dacht je dat de 7 Serie alleen maar meer opties krijgt? Dan heb je het mis.

Doorgaans worden auto’s alleen maar volgeladen met meer opties bij een facelift of een nieuwe generatie. Toch gaat BMW juist een optie schrappen bij de aanstaande facelift van de Siebener. Dit is een stap terug, maar daar hoeven we niet heel rouwig om te zijn.

De optie die geschrapt wordt is Personal Pilot L3, oftewel autonoom rijden op niveau 3. In 2023 lanceerde BMW trots deze optie op de 7 Serie. Daarmee volgen ze in het kielzog van Mercedes, die dit ook had geïntroduceerd op de S-Klasse.

Niveau 3 betekent dat je ook echt je handen van het stuur mag halen en je ogen van de weg. Je kunt dus gewoon je favoriete Netflix-serie gaan bingen tijdens het rijden. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk zitten er heel veel haken en ogen aan.

Zo functioneerde het systeem bij snelheden tot 60 km/u en alleen op de snelweg. Oftewel: je had er alleen wat aan bij langzaam rijdend verkeer op de snelweg. Nu komt dat vrij regelmatig voor, maar toch. Naast de beperkte functionaliteit werd je auto er ook nog eens lelijker van. De sensoren zijn namelijk op niet al te subtiele wijze in de grille verwerkt.

Voor Nederland is het verdwijnen van de optie sowieso geen issue, om de eenvoudige reden dat Personal Pilot L3 hier niet leverbaar was. Deze optie stond alleen in Duitsland op de prijslijst, voor een bedrag van €6.000.

Ergens is het een beetje een afgang dat Personal Pilot L3 nu weer verwijderd wordt, maar het scheelt dat Mercedes hetzelfde heeft gedaan. Ook de vernieuwde S-Klasse is niet langer verkrijgbaar met level 3 autonoom rijden. Het blijft toch een lastig verhaal, dat hele autonoom rijden. Maar gelukkig hebben we Elon Musk nog.