Lamborghini gaat écht racen met deze Urus ST-X

Episch.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Lamborghini dezer dagen een SUV in het gamma heeft. Voor de puristen is dat wel even slikken. Oké, de Urus kent soort van een precedent in de vorm van de Lamborghini LM002 uit de 80s, maar dat ding was toch van een andere orde. Ten eerste was het een veel extravanganter apparaat dan de Urus en past ‘ie daarom beter bij het imago van het merk. Ten tweede had die oude reus in principe gewoon de V12 van de Countach onder de kap. De Urus daarentegen is onder de streep gewoon het zoveelste smaakje dat VAG in de aanbieding heeft op basis van de Q7/Touareg. We hoeven er dan ook geen doekjes om te winden: de Urus bestaat vooral omdat Lamborghini er 1) de jaarlijkse productie in één klap mee kan verdubbelen en er 2) emmers vol met geld mee verdient.

Toch moet je het de Italianen nageven; ze doen er veel aan om de Urus de nodige street cred mee te geven. Met zijn kenmerkende Lamborghini styling cues in zowel in- als exterieur zal niemand de auto verwarren met een Bentley Bentayga of Porsche Cayenne. Maar dat op zich is niet voldoende om de critici de mond te snoeren en dus gaat Lambo nog een stapje verder. Om te bewijzen dat de Urus meer is dan een fashion statement van de rijkaards op deze wereld, komt er een heuse raceklasse waarin deur aan deur geracet zal worden met Uri, op zowel verhard als onverhard. Een en ander moet nog een beetje vorm krijgen, maar de klasse start als het goed is in 2020. Potsierlijk? Een beetje wel. Heroïsch? Reken maar!

Als voorproefje op datgene dat komen gaat, heeft Lambo vers op de hielen van de SC18 Alston de Urus ST-X Concept onthuld. Het heet nog een concept te zijn, maar reken er op dat dit ongeveer de auto is die gaat racen. Dat zal overigens gebeuren volgen een ‘arrive and drive’ concept. Coureurs die achter het stuur kruipen hoeven alleen maar naar de racelocatie te komen, alwaar Lamborghini dan een auto voor ze klaar heeft staan om flink mee te gassen.

De ST-X heeft wat extra koeling, een door de FIA goedgekeurde rolkooi en benzinetank en een systeem om eventuele brandjes te blussen. Over extra pk’s wordt niet gerept, maar het ding is wel zo’n 25 procent lichter dan de straatversie. Als klap op de vuurpijl heeft de ST-X ook nog extra vies klinkende hexagonaal gevormde uitlaatjes. Als dat geen spektakel wordt…