Koop de ex van Victoria Verstappen op Autotrack

Na een half jaartje dumpt het zusje van Max haar 911 GT3 Touring Package alweer...

De familie Verstappen lijkt behoorlijk Porsche-minded te zijn. Max heeft een klein deel van zijn zuurverdiende centen stukgeslagen op een GT2 RS en pa Jos rolt inmiddels Pana Sport Turismo. Begrijpelijk ook wel, als je eenmaal gegrepen wordt door het Porsche virus kom je er in feite niet meer vanaf. Wat dat betreft is het net herpes.

Ook Max’ jongere zus leek besmet te zijn, want eerder dit jaar stapte ze in een botermalse 911 GT3 met Touring Package. De jongste Verstappen moet dus wel goede smaak hebben, want de GT3 TP is momenteel naast de 812 supersnel zo’n beetje de enige nieuwe auto waar ik onverdeeld hebberig van wordt.

Maar helaas! Kennelijk is Victoria Jane de harcore Elfer alweer beu. Het is altijd sneu om zo’n relatie na zo’n korte tijd alweer te zien stranden, maar soms gaan die dingen zo. Misschien vond Vic dat de auto met diens black-on-black kleurenschema iets teveel leek op die van haar vader, zoiets is natuurlijk niet goed voor je stijlpunten op de gritty streets van Limburg.

De TP is inmiddels ontdaan van zijn gepersonaliseerde Belgische nummerplaat en staat te koop bij de dealer waar ‘ie ook nieuw geleverd is, namelijk Porsche Centrum Mestreeeeech. Er staat pas 4.100 kilometer op de teller en de vraagprijs bedraagt 252.750 Euro. Dat is ietsje meer dan de minimaal 234.512 Euro die een GT3 met Touring Package je nieuw doet in Nederland, maar we weten hoe Porsche rolt met opties. Koop dan?



Dank Tobias voor de tip!