Mercedes: “Rauwe randjes moeten eraf bij Verstappen”

Anders geen zilver zitje voor Max?

Het is vandaag exact een week geleden dat knoflookpeller Esteban Ocon onze held Max Verstappen beroofde van de zege in Brazilië, maar de F1 wereld is nog steeds niet helemaal uitgepraat over het incident. Waarschijnlijk zal dat minimaal tot de race van volgende week in Abu Dhabi ook zo blijven. Reken maar dat de hoofdrol en bijrolspelers in de zandbak nog even flink aan de tand gevoeld zullen worden over het hele gebeuren door het verzamelde journaille.

In de tussentijd is ook Mercedes-baas Toto Wolff voldoende bijgekomen van het vieren van de wereldtitels die zijn team binnensleepte om wat over het issue te zeggen. De mening van de Schwarzenegger-imitator is interessant om meerdere redenen. De eerste reden is dat Mercedes en Lewis Hamilton de zege in de schoot geworpen kregen door de touché tussen Verstappen en Ocon. Nog pregnanter is echter de balanceertruc die Wolff in zijn hoofd moet uitvoeren met het oog op de potentiële toekomstige coureurs van zijn team.

Het is immers geen geheim dat Ocon een protegé is van Toto, maar ook (de familie) Verstappen onderhoud goede contacten met de Oostenrijker. Tijd dus om harde conclusies te trekken over waar Toto’s allegiances liggen op basis van een paar korte soundbytes. Gevraagd naar de acties van Max in en na de race in Brazilië zegt Wolff:

You can see there is a future champion coming together, unbelievable talent and speed. I think once the raw edges are off, he will be somebody who will be a world champion one day. In a few years, he will look at the footage [van de Brasileiro race] and maybe have his own opinion as to whether that was the right behaviour or not. But you can’t accelerate those things. This is a learning process.

Toto heeft ook nog wat woorden over voor zijn landgenoot Helmut Marko en ieder ander die Ocon misschien wel opzet toedicht:

This is how Dr. Marko sees the world, and I want to leave it with that. I don’t want to go on this level. We have a fifth world championship to celebrate.

Oh snap! Tussen de complimenten door dus toch wat low key shade voor Max en verdediging van Ocon. Ik zou dus maar gewoon naar Ferrari gaan als ik MV33 was. Team roooooood!