Huracán Performante verwoest door lullige fout

Geen klassiek supercar-on-fire verhaal deze keer.

Dit weekend heeft er een naar ongeluk plaatsgevonden waarbij twee supercars betrokken waren. Het ging hier om twee deelnemers van de goldRush Rally. De autorally, die van Boston naar Las Vegas trekt, zat er inmiddels op. De eigenaar van een Lamborghini Huracán Performante en de eigenaar van een Lamborghini Gallardo Spyder Performante gingen samen tanken bij een tankstation in St. Louis voor de lange terugreis.

Na de tankbeurt gingen ze in het winkeltje afrekenen en nog wat flesjes water kopen voor onderweg. Op het moment dat beide personen zich in de winkel begeven, rijdt er een MPV weg na een tankbeurt. De bestuurder (m/v) van het busje was vergeten de slang los te koppelen en met het wegrijden schiet de slang van de tankdop los. Als gevolg van de loskoppeling vliegen brandstofdruppels door de lucht en de Huracán vat vlam.

In rap tempo ging de Lamborghini in vlammen op. Het bleek gelukkig beperkt tot deze auto en het vuur sloeg niet om zich heen. De Gallardo Spyder Performante, die voor de Huracán geparkeerd stond, vloog wonder boven wonder niet in de fik. De Lambo was enkel bedekt onder as van de Huracán. Van de Huracán Performante was na bluswerkzaamheden niet veel meer over.

Fotocredit: goldRush Rally op Instagram