Het verschil tussen Red Bull en Ferrari is krankjorum

Het ene is een energiedrank, het andere een auto.

Christian Horner is het allemaal weer een beetje te veel geworden. Na een goed begin van het seizoen lijkt Red Bull weg te zakken in de strijd met Ferrari en Mercedes. De overwinning van Max Verstappen in Oostenrijk gaf wat dat betreft een vertekend beeld. In de kwalificaties waren de Red Bulls schrikbarend veel trager dan hun concurrenten, zeker gezien het feit dat de Red Bull Ring maar een kort baantje is. In Silverstone zagen we wederom hetzelfde verhaal. Waar Max en Daniel in het begin van het seizoen af en toe nog een Mercedes of Ferrari konden bedreigen op de zaterdagen, moesten ze de afgelopen races zelfs vrezen voor Haas F1.

Tuurlijk, er komen nog races waar Red Bull sowieso sterker zal zijn, zoals Hongarije en Singapore. Maar toch maakt Horner zich zorgen over de rest van het seizoen. Het probleem van het gebrek aan motorvermogen wordt volgens hem nog eens vergroot door de extra downforce die de auto’s nu hebben. Dit betekent namelijk dat bochten waarvoor je voorheen het gas los voor moest laten nu volgas zijn, zoals bocht 3 in Barcelona, bocht 7 in Sochi en bocht 7 in Oostenrijk. Horner doet aan GPUpdate uit de doeken dat de hele ronde in Silverstone nu 82 procent volgas is. Hierdoor wordt het belang van een sterke motor alleen maar groter.

Nadat de Safetycar gisteren terug de pitstraat opzocht zat Christian zich weer op te vreten aan de pitmuur. Met lede ogen moest hij toezien hoe Kimi Raikkonen uiteindelijk makkelijk voorbij ging aan Max Verstappen, ondanks dat Max zijn motor in de kwalificatiemodus had staan. En de gifbeker was nog niet leeg, want hoewel Valtteri Bottas naar eigen zeggen ‘op ijs reed’ met zijn gare banden, kwam Daniel Ricciardo niet aan hem voorbij op zijn verser rubber. Ook DRS mocht daarbij niet baten, want volgens Horner trok de Mercedes op de rechte stukken zelfs met gesloten vleugel een gaatje ten opzichte van de Red Bull met open vleugel.

Helaas voor Horner en de zijnen zal er waarschijnlijk ook dit seizoen geen verandering meer komen in deze situatie. Daarvoor is de hoop gevestigd op Honda, dat in jaar vijf dan eindelijk die topmotor zou moeten leveren die we al jaren verwachten.