Formule E: uitslag ePrix van Marrakesh

Alles wat je moet weten over de zojuist verreden Formule E race. Heeft Nyck de Vries een podium behaald?

We zijn aanbeland bij 5 race van dit seizoen. Buiten in Nederland is het druilerig, koud en nat. In Marokko is het warm en zonnig. Kortom, ideaal raceweer!

We hadden alle ins en outs voor de race al doorgenomen en deze ochtend werd de kwalificatie verreden. Eindelijk kunnen we nu van start gaan. Er doen twee Nederlanders mee: Nyck de Vries en Robin Frijns.

Start

En wij zijn onderweg! Da Costa is uiteraard het snelste weg. Hij heeft Günther direct in zijn ‘versnellingsbak’ zitten. Nyck de Vries pakt de derde positie! Wel is de afstand tot Da Costa en Günther vrij groot. Nyck kan lekker gasgeven en zet de snelste ronde neer. Helaas is De Vries wel meteen ‘Under Investigation’ vanwege overpower tijdens het regenereren.

Beide DS Techeeta’s doen het heel erg goed. Da Costa rijdt lekker weg, maar zijn teamgenoot heeft ook een goede start. Vergne staat al op de zevende positie. Helaas gaat het niet al te beste voor de Nederlandse Mercedes coureur. Hij krijgt een drive-through penalty aan zien broek. Nyck de Vries mag naar binnen, onder het oog van Toto Wolff.

Mid Race

Nyck de Vries neemt zijn verlies direct en beland op de 23e en voorlaatste plaats. Een podiumplaats ziet er niet in voor de Nederlander. Hoe zit het dan met die andere Nederlander? Ook niet al te best, eigenlijk. Robin Frijns rijdt achter Christian ABT op een uitzichtloze 20e plaats. Op het moment dat we dat schrijven, weet hij de Duitser te verschalken en de 19e positie te pakken.

Jean-Éric Vergne heeft de afgelopen twee jaar de Formule E titel gewonnen en het is ook wel duidelijk waarom. De DS Techeetah coureur zet een aantal indrukwekkende ronden neer. Hij verschalkt concurrent naar concurrent. Al na 20 minuten staat hij op de vierde plaats! Nu kan Vergne aandringen bij Lotterer in de Porsche.

In Chili zagen we Günther en Da Costa elkaar in de haren vliegen op de baan. Dat lijkt nu weer te gebeuren. Günter, de jongste Formule E winnaar ooit, zet aan en komt Da Costa voorbij na twee ronden. Volgens de Duitse coureur doet Da Costa dat alleen maar om in zijn slipstream te kunnen rijden.

Finish

De laatste 10 minuten (plus één ronde) van de Formule E race zijn nu ingegaan. Da Costa verschalkt Günther op eenvoudige wijze. Jean-Éric Vergne gaat lekker. De snelheid van de DS Techeetah lijkt te veel te zijn voor Porsche (Lotterer) en BMW (Günther) tijdens de ePrix van Marrakesh. Bijzonder indrukwekkend dat Vergne is opgeklommen naar de tweede plaats. Hij rijdt nu op een veilige afstand van Da Costa. Een lekkere middag tot nu toe voor het team van DS Techeetah. Zolang ze elkaar maar niet van de baan rijden.

Hoe doen de Nederlanders het tijdens de ePrix van Marrakesh? Frijns is opgeklommen naar de twaalfde plaats, De Vries rijdt inmiddels op positie nummer 14, vlak voor zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne. Het is natuurlijk het eerste seizoen voor Mercedes, maar P14 en P15 zijn niet echt in overeenstemming met het budget.

Met nog twee ronden te gaan gebeurt er voldoende. Met name de strijd tussen Günther en Vergne is interessant. In dezelfde tijd haalt de ene Nederlander (Nyck) de andere (Robin) in. Günther heeft iets meer energie in zijn accu’s dan Vergne, dus de Duitser blijft aanzetten, op het moment dat Da Costa wint. Vergne heeft nog maar 0,5 procent en 5 bochten te gaan. Zijn accu is bijna leeg en hij moet van zijn gas. Günther pakt toch nog de tweede plaats. Uiteindelijk blijft Vergne nog wel de Nissan van Buemi voor. Terecht, want zo’n race verdient een podium!

Uitslag: