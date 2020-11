Toyota teaset dakloze Supra - Autoblog.nl

Als Sport Top lijkt de Toyota Supra meer op de vorige generatie dan ooit.

Een cabriovariant is er van de Toyota Supra nooit geweest. Wat dat betreft is er weinig veranderd met de nieuwe generatie Supra. Die is er namelijk evenmin als cabrio. Toch is Toyota iets van plan met een dakloze Supra.

Een compleet dakloze Supra is niet per se historisch verantwoord, maar een targadak is dat wel degelijk. Zowel de derde als de vierde generatie Supra waren namelijk leverbaar met een dergelijke dakconstructie. Dat is ook wat we nu terugzien op een speciale versie van de nieuwe Toyota Supra, de Supra Sport Top.

Toyota moet de auto nog onthullen, maar gunt ons alvast wel een blik op het ontwerp in een video. Daarin zien we op een computerscherm een extra brede Supra met, jawel, een targadak. Dat is niet de enige verwijzing naar de vorige generatie. Ook de spoiler is duidelijk geïnspireerd op de vorige Supra.

De spoiler en de andere aanpassingen zagen we eerder op de onderstaande Heritage Edition. Dit is dus feitelijk een targaversie van deze one-off. Toyota spreekt zelf van een hommage aan de Heritage Edition. Een homage aan een homage dus. Zo kunnen ze zichzelf wel bezighouden bij Toyota.

Voordat de Supra-fanboys te enthousiast worden: deze auto gaat helaas niet in productie genomen worden. Althans, er zijn voor zover bekend geen plannen voor. In eerste instantie is het puur een showauto voor de SEMA360 Show. Dit is de online coronabestendige versie van het jaarlijkse SEMA-tuningfestijn dat deze week gehouden wordt.

De Supra Sport Top is dus een eenmalige actie van Toyota, maar: zeg nooit nooit. Als het publiek laaiend enthousiast is, komt Toyota heel misschien alsnog met een productieversie van de Supra Targa. Een targa is in ieder geval makkelijker om te bouwen dan een echte cabrio, dus dat scheelt. En anders is er natuurlijk altijd nog de BMW Z4.