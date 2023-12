Lamborghini maakt je kids lekker met betaalde items in Roblox

Lamborghini helpt in de opvoeding om van je kinderen autoliefhebbers te maken, dat doen ze in de wereld van Roblox.

Je zou het haast vergeten, maar deze zomer presenteerde Lamborghini de volledig elektrische Lanzador tijdens Monterey Car Week. Een concept, een productiemodel laat nog even op zich wachten. Het concept komt nu virtueel tot leven in de game Roblox.

Lamborghini Roblox

Als je kinderen hebt gaat er nu vast een lampje branden. Roblox is een platform waarbij ontwikkelaars games of toepassingen binnen de virtuele wereld kunnen lanceren. Lamborghini doet dit met een eigen experience. Ze noemen het de Lamborghini Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience .

Spelers kunnen aan de hand van een 3D ervaring kennis maken met de volledig elektrische Lamborghini. Prima vermaak voor je kroost. Worden ze misschien nog enthousiast van auto’s ook, want die opvoeding moet je natuurlijk wel meegeven als auto liefhebbende papa of mama.

In deze online ervaring kunnen gamers niet alleen kennismaken met de Lamborghini Lanzador in Roblox. De experience bevat ook de merkhistorie en een virtuele replica van het museum van het merk. Er is zelfs een digitale versie van het Ad Personam personalisatieprogramma gemaakt. Kortom, na een middagje virtueel wandelen door deze ervaring kan je kroost morgen een spreekbeurt geven over Lamborghini op school.

“Papa, mag ik deze skin kopen?”

Lamborghini is een commercieel autobedrijf, dus even opletten als je kinderen gaan zeuren om de gelimiteerde Automobili Lamborghini Bull Head. Deze is verkrijgbaar in drie uitvoeringen en kost 1,5 miljoen Robux. Omgerekend is dat meer dan 15 euro. Hallo hey.

Van alle verkochte virtuele exemplaren kiest Lamborghini drie kopers uit die een rondleiding krijgen op het hoofdkwartier van Lamborghini in Sant’Agata Bolognese. Dat is in Italië, niet in de wereld van Roblox.