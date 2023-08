Lamborghini Lanzador is de eerste elektrische Lambo

Lamborghini heeft de Lanzador concept officieel gepresenteerd.

Het had best gaaf geweest als Lambo tijdens de Monterey Car Week een Ferrari Purosangue tegenhanger had onthuld met een dikke V12. De onthulling van een crossover zat er inderdaad in, maar niet met die twaalfcilinder waar je misschien op hoopte.

In plaats daarvan is de Lamborghini Lanzador een volledig elektrische auto. En daarmee de eerste volledig elektrische Lamborghini. Voor nu nog een concept overigens. Het is een 2+2, met de bedoeling dat de productie in 2028 van start gaat. De Italianen hebben zelf een segment verzonnen waar deze crossover in past. Namelijk het segment van de Ultra GT. Oké.

1 Megawatt

Informatie over de aandrijflijn is nauwelijks bekendgemaakt. Behalve dat de EV over vierwielaandrijving beschikt en de auto met twee elektromotoren komt. Eentje op de vooras en eentje op de achteras. Dat is geen verrassing als je kijkt naar de line-up van het merk. Ook hebben ze het niet over concrete pk’s maar dat de Lanzador over een megawatt aan vermogen beschikt. Dat komt omgerekend neer op 1.341 pk.

Er zijn allerlei designelementen wat dit een echte Lamborghini maakt. De zichtbare achterwielen aan de achterkant van de auto bijvoorbeeld. En in het interieur heeft het merk gekozen voor een echte cockpit gevoel. De bestuurder en passagier worden gescheiden door een dikke middentunnel. Zowel de bestuurder als de passagier heeft zijn eigen scherm. Er is geen centraal display.

ALA

Ook is de Lamborghini Lanzador concept uitgerust met ALA, Lambo’s actieve aerodynamica. Bekend van de Huracán Performante en de Aventador SVJ. Zowel aan de voor- als de achterzijde zijn er bewegende delen die afhankelijk van de rijmodi van standje verwisselen.

In 2024 wil het merk de line-up volledig geëlektrificeerd hebben. De volgende stap voor Lamborghini is volledig elektrisch en de Lanzador zal in 2028 de aftrap geven. Het merk is met dit concept aanwezig op de Monterey Car Week.