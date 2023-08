Lamborghini Lanzador is heet en een schok op je beeldscherm

Nog voor de onthulling kijk je nu al naar de Lamborghini Lanzador.

Met het uitzwaaien van de Aventador en binnenkort de Huracán staat het volgende hoofdstuk voor Lamborghini op de planning. De gloednieuwe Revuelto en de onlangs opgefriste Urus maken daar onderdeel van uit. Maar daar blijft het niet bij. De Italiaanse autofabrikant zal het gamma verder uitbreiden. Dat doet Lamborghini bijvoorbeeld met deze Lanzador.

De Lamborghini Lanzador is het snoepje van de Monterey Car Week voor het merk. Helaas voor de Italianen hebben ze de auto niet geheim weten te houden. Het model is vroegtijdig uitgelekt waardoor je nu al kennis kunt maken met deze kersverse auto. De plaatjes zijn gelekt via 91mobiles.

Lamborghini Lanzador

Het is geen lage supercar geworden, maar een praktische crossover. Een soort Urus dus. Niet heel gek dat Lambo voor dit segment kiest. De fanboy zal moord en brand schreeuwen. Vergeet echter niet dat de Urus als en malle verkoopt. Lamborghini zou gek zijn om niet nog zo’n model uit te brengen. Porsche deed immers hetzelfde en ook niet onverdienstelijk. Het begon met de Cayenne en later kwam de nog succesvollere Macan.

Voor nu moeten we het doen met wat plaatjes. Informatie over de aandrijflijn ontbreekt. Vermoedelijk zal de Lamborghini Lanzador een volledig elektrische auto worden. Er valt in elk geval geen uitlaat te ontdekken op deze crossover.

Het uiterlijk kun je omschrijven als een gestroomlijnde SUV coupé. Of, zoals ik het zie. Een Urus die met een pot gel al z’n haren naar achteren heef gekamd. Desalniettemin is het design anders genoeg om niet op z’n grote broer te lijken. Hier staat wel wat anders.

Tof, gaaf, mooi, lelijk of bespottelijk? De meningen over de Lamborghini Lanzador gaan hoe dan ook niet unaniem zijn. De onthulling volgt zeer binnenkort. Dan kunnen we ook meer informatie delen over Lambo’s nieuwste!