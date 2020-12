Autobedrijven tijdens de lockdown: wat mag wel en niet? - Autoblog.nl

Je leest hier spelregels die voor autobedrijven gelden tijdens de lockdown.

Het gaat – jammer, maar helaas – niet de goede kant op met corona, dus daarom zitten we nu weer in een lockdown. Een harde lockdown zelfs. In de persconferentie heeft Rutte de nodige vragen beantwoord, maar er kwamen ook een heleboel nieuwe vragen bij. Het is dan wel een ‘harde lockdown’, maar er zijn natuurlijk duizend en één uitzonderingen.

Grote lijnen

Maandag konden we al in grote lijnen melden wat er mogelijk was bij autobedrijven. Daaruit bleek dat garages nog open bleven voor onderhoud, maar dat het kopen van een auto in een showroom voorlopig niet de bedoeling is. We kunnen nu iets specifieker melden wat er volgens Bovag wel en niet mogelijk tijdens de lockdown.

Showroom

Om te beginnen: wat mag er niet? Als klant mag je niet in de showroom worden ontvangen, ook niet op afspraak. Een niet-essentieel onderdeel afhalen is evenmin de bedoeling. Je had al het kunnen raden, maar een proefrit met de verkoper is ook niet coronaproof. Of er een uitzondering wordt gemaakt voor een Hummer H1 moeten we nog even navragen.

Onderdelen

Dan nu de positieve kant van het verhaal: wat mag er wel? Als je een auto komt halen of brengen in verband met onderhoud of reparatie mag je nog gewoon met open armen verwelkomt worden aan de balie. Figuurlijk dan. Een pakketje ophalen mag ook, evenals een bestelling die via de webshop is gedaan. Voorwaarde is wel dat het dan een onderdeel moet zijn dat nodig is voor reparatie. Dat geldt dus niet voor onnodige zaken als een Alpina-voorbumper of een Akrapovič-uitlaat.

Aflevering

Wat er mogelijk is qua ophalen van een gekochte auto is nog niet helemaal duidelijk. Bovag is dat nog aan het uitzoeken. Voorlopig adviseren ze de auto’s aan de deur af te leveren. Dat mag in ieder geval wel. Een auto afleveren op het buitenterrein is voorlopig ook geen optie. Of huren mag is niet 100% zeker, maar Bovag gaat er wel vanuit.

Proefrit

Wat betreft proefritten: een proefrit aan huis mag wel. De verkoper mag alleen niet mee om een oogje in het zeil te houden. Dat tankstations gewoon open blijven was al bekend, maar we weten nu dat de shop ook gewoon open mag blijven. Een tripje naar de wasstraat mag ook nog gewoon tijdens de lockdown. Mocht je graag zoveel mogelijk afstand willen houden van een wasstraat, niet getreurd: de poetsbedrijven blijven ook open.

