Je kan nu nog verder rijden met de Volkswagen ‘Eup’

Best een rare naam, eigenlijk.

Soms hoor je een typenaam net even wat anders uit te spreken dan je zou denken. Zo spreek je A3 niet uit als de bekende jongensnaam Adrie en mag je geen ‘Lambortsjienie’ zeggen. Zo kun je ook bij de Volkswagen-stand gecorrigeerd worden bij het uitspreken van de naam van de Volkswagen Trok (‘Tierock’) en deze Volkswagen Eup. Dat moet dan weer E-up! zijn.

De Volkswagen e-Up is niet bijzonder nieuw. Sterker nog, al in 2013 rolde de e-Up de beursvloer op. De e-Up! kom je nog geregeld tegen, al dan niet voorzien van reclame voor de betere kapsalon, koffiezaak of Jeans Store. Dit is de geheel vernieuwde e-Up!. Een belangrijk verschil is het accupakket. De vorige had een 18,7 kWh pakket, de nieuwe krijgt een 37 Kwh accupakket.

Daarmee kun je nu verder op een lading. Volgens Volkswagen is een actieradius van 250 kilometer mogelijk. Dat is aanzienlijk meer dan de 160 km die VW opgaf voor de oude elektrische Up!. Of Eup, zo u wil.