Lamborgini-bestuurder in de boeien na roekeloos rijden

Een Lamborghini Aventador SVJ eigenaar reed bijna 160 kilometer per uur te hard en is het bokje.

Een Lamborghini Aventador Super Veloce Jota. Onder de kap een V12, 770 pk vermogen, in 2,8 seconden van nul naar honderd. In 8,6 seconden naar de tweehonderd. Ja zie je dan maar eens in te houden.

Zo ook de Lamborghini rijder die in California in de boeien werd geslagen omdat hij 160 kilometer per uur te hard, laag voorbij kwam vliegen. De California Highway Patrol hield de man staande en maakte er meteen een mooie waarschuwing op Facebook van.

Plankgas

Het kan verleidelijk zijn om het gaspedaal in te trappen en al het vermogen op de weg los te laten, maar bewaar dat voor het circuit. De weg heeft op dit punt beperkt zicht en verschillende blinde bochten. Dus naast te hard rijden verwijdt de politie de bestuurder ook nog roekeloos weggedrag.

Als we de bon op het plaatje bestuderen zien we dat de toegestane snelheid ter plaatse 55 miles per hour (88 km/u) was. De Lamborghini Aventador SVJ werd geklokt op 152 mph (244 km/u). Dat is niet mis.

Gevangenisstraf

De bestuurder kan een prent tegemoet zien van maximaal 1.000 dollar en riskeert een gevangenisstraf tot 90 dagen. Volgende keer de 720 Nm aan koppel maar op het circuit voelen.

Omdat het kan, hieronder een filmpje van een Lamborghini Aventador SVJ in actie.