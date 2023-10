Uitslag Sprint Shootout: GP Qatar 2023

Max met meer of minder dan een halve seconde op pole voor de Sprint in Qatar later op de dag?

Als er nog enige twijfel was dat de Grand Prix van Singapore een anomalie was voor Red Bull, kan deze na gisteren van tafel. Verstappen veegde de voltallige concurrentie weer even bij elkaar in de kwalificatie voor de hoofdrace morgen. Het verschil met de rest was ongeveer een halve seconde. Mede omdat beide McLarens niet binnen de witte lijntjes bleven. Maar ook de oranje brigade kwam nooit realistisch in de buurt van de Nederlander.

Het was weer Red Bull voor en Red Bull na, behalve dan dat Perez andermaal door het ijs zakte. De Mexicaan kwam nadat zijn beste ronde werd afgepakt in Q2, niet verder dan P13. Het is de zoveelste keer dat Sergio de RB19 niet half zo goed aan de praat krijgt als Max. Blijft een bizar fenomeen. Ook Sainz, twee races geleden nog ongenaakbaar in Singapore, kwam niet door Q2 heen. Het geeft maar weer aan: iedereen is inconsistent behalve de combo Max – Red Bull.

Achteraf bleek dat er nog wat meer jongens niet ongeschonden door de kwalificatie kwamen. Ook de rubberen banden hadden het zwaar. In 2021 waren er een paar spectaculaire fails van het rubber en ook dit jaar bleken er her en der ‘microcuts’ te zijn. Pirelli wil natuurlijk geen slechte PR. Dus de Sprint Shootout is een beetje uitgesteld voor een korte extra oefensessie van 10 minuten. Ook vanwege aanpassing van track limits. Zien we vandaag opeens een ander beeld dan gisteren, of wordt dit de saaiste manier om het kampioenschap binnen te halen ooit voor Max vanmiddag?

SQ1

Russell zet vroeg de beste tijd neer. Hij is nipt sneller dan Gasly, Norris, Perez, Hamilton en Piastri. Dan komt Max over de meet. Hij is ruim acht tienden sneller dan de rest. Gelukkig gaat de rest daarna ook wat sneller. Niet sneller dan Max, maar in ieder geval komen ze een stuk dichter in de buurt van de aanstaand drievoudig kampioen.

Yann et Allemande wordt daarna de tijd afgenomen voor track limits. Waaronder de Franstaligen Gasly en Leclerc, vandaar de Olav Molesque franstalige verbastering van Jan en Alleman. Sargeant gaat op het laatst naar P14 maar lijkt de track limits niet een maar twee keer te overschreiden. Leclerc en Tsunoda vechten zich veilig. Althans zo lijkt het.

De Japanner blijkt ook buiten de baan getreden te zijn. Dat promoot Zhou de top-15 binnen. Lawson is nu ook weer netjes door, nadat hij gisteren nog trager was dan Yuki. Stroll is net zoals gisteren nergens en Magnussen is samen met de twee Williamsen de andere afvaller. Russell gaat naar de snelste tijd om des keizers baard.

De afvallers: Stroll – Albon – Tsunoda – Magnussen – Sargeant

SQ2

Russell zet de eerste tijd neer, maar het is een wat slordige ronde. Hij is een seconde langzamer dan in SQ1. Hamilton is sneller maar zijn tijd wordt afgepakt door…track limits. Ook de ronde van Leclerc wordt afgepakt. Verstappen zet een redelijke ronde neer, maar Norris is sneller. In de herhalingen zien we dat zowel HAM als LEC echt maar marginaal naast de baan zitten. Maar ja, de lijn is de lijn…Ocon daarentegen houdt het rechter voorwiel nipt op de lijn en gaat naar P6.

Hamiltons laatste poging wordt hem ook afgenomen waardoor hij kwetsbaar is op P10. En jawel, Sainz is sneller, Hulkenberg is sneller. HAM is het haasje. Perez slaagt er dit keer wel in P3 te pakken. Gasly, Bottas, Lawson en Zhou mogen samen met Hamilton gaan douchen. Of nou ja…gescheiden van elkaar maar simultaan.

De afvallers: Gasly – Hamilton – Bottas – Lawson – Zhou

SQ3

Verstappen gaat maar meteen naar buiten om de pole weer te pakken. Waarom ook wachten? Alleen de McLarens lijken een beetje in de buurt te kunnen komen met hun oranje Red Bulls. Max neemt in zijn eerste ronde niet alle risico’s. Maar verliest toch zijn tijd vanwege track limits. Perez pakt ondertussen P1 af van Sainz.

Maar de Macca’s gaan naar P1 en P2. Piastri is 39 duizendsten van een seconde langzamer dan Norris. PER gaat weer over de witte lijnen heen dus zijn volgende ronde is kaduuk. En gaat Verstappen nou ook weer over de witte lijn? Hoe dan ook is Max trager dan de McLarens!

Dan gaat het dus tussen de twee McLarens. Piastri is 82 duizendsten sneller dan Norris en zet de druk er dus op bij zijn teammaat. Die verzuipt daaronder in de laatste bocht. Piastri pakt de sprint pole!

De top 10 voor de start van de sprintrace van de GP van Qatar

1. Piastri – McLaren

2. Norris – McLaren

3. VERSTAPPEN – Red Bull

4. Russell – Mercedes

5. Sainz – Ferrari

6. Leclerc – Ferrari

7. Hulkenberg – Haas F1

8. Perez – Red Bull

9. Alonso – Aston Martin

10. Ocon – Alpine