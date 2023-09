Lance Stroll mist GP van Singapore na crash

De Canadese coureur moest een flinke klap verduren tijdens de kwalificatie van de GP van Singapore, waardoor Lance Stroll niet aan de race mee gaat doen.

We kunnen lollig doen over de rol van Lance Stroll in de huidige Formule 1 line-up. Als er weer een dom ongeluk zou gebeuren waar de Canadese wonderboy van Aston Martin niet in zijn spiegels kijkt, zouden we dat waarschijnlijk doen. Maar het ongeluk wat gisteren tijdens Q1 gebeurde was te heftig om lacherig te doen. Je gunt Stroll het ook niet om zichzelf te pletter te rijden in een race.

Stroll crash

Gelukkig werd al snel duidelijk dat Lance Stroll zelf uit zijn auto kon klimmen en na wat medische checks moet het helemaal goedkomen met de coureur. Vooral de auto is dus goed stuk, maar Lance Stroll is in één stuk gebleven. Toch wordt vanmorgen duidelijk dat de Aston Martin-coureur niet gaat racen in Singapore.

Lance Stroll mist GP Singapore

Ook al is er geen blijvende schade, Stroll gaf aan bij het team dat hij last heeft van naweeën van het ongeluk. Dat heeft hemzelf en het team doen besloten om even een periode van rust te houden om er bovenop te komen. Lance Stroll verschijnt niet aan de start in Singapore en gaat nu de focus leggen op de GP van Japan om daar weer zo fit als een hoentje te zijn.

Normaliter verwacht je dan een junior van Aston Martin die Stroll vervangt, zoals aan het begin van het seizoen. Omdat Stroll al in actie was gekomen dit weekend tijdens de kwalificatie, gebeurt dat niet. Het zal dus een 19-koppige startgrid worden. Daarmee verandert er niks, want door zijn crash in Q1 stond Stroll al op plek 20.