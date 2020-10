Lance Stroll positief getest op corona - Autoblog.nl

Het was wederom raak bij Racing Point: ook Stroll bleek corona te hebben.

Toen de GP van Australië op het allerlaatste moment werd afgelast zag het er somber uit voor de rest van het Formule 1-seizoen. Toch is gebleken dat het coronavirus het F1-circus niet tegen kan houden. Met kunst- en vliegwerk is er alsnog een kalender opgetuigd en wordt er gewoon geracet, corona of geen corona.

Als je de (half)lege tribunes en mondkapjes even negeert zou je bijna denken dat er geen corona is. Toch kan ook de Formule 1 corona niet buiten de deur houden. Sergio Perez testte namelijk in juli positief en moest het stokje overdragen aan Nico Hülkenberg.

Het laatste raceweekend werd the Hulk opnieuw opgetrommeld. Dit keer was het Lance Stroll die zich niet lekker voelde. Er werd alleen met geen woord gerept over corona. Vandaag laat de Stroll Jr. echter op Twitter weten dat hij na het raceweekend alsnog positief heeft getest op corona. Hij nam de test pas zondagavond toen hij weer thuis was.

Over de gezondheid van Lance Stroll hoef je je geen zorgen te maken: inmiddels voelt hij zich weer kiplekker. De race-Canadees testte afgelopen maandag negatief. Hij zal dit weekend dus gewoon acte de presence geven tijdens de GP van Portugal.

Het is wel opvallend te noemen dat alle twee de F1-coureurs die corona onder de leden hadden uit een en hetzelfde team komen. Dit roept wat vragen op. Zouden ze het soms niet zo nauw nemen met de regels bij Racing Point? En waarom nam Stroll de test pas toen het raceweekend was afgelopen? Je zou bijna denken dat ze geen zin hadden om met het hele team in quarantaine te moeten.