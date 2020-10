Dit is de allerlaatste Volkswagen Golf op aardgas - Autoblog.nl

Aardgas is nog niet helemaal dood, want hier is de Golf 8 TGI.

De keuze is tegenwoordig benzine, diesel, elektrisch of eventueel een combinatie. Aardgas is voor veel mensen geen optie die overwogen wordt. De Volkswagen Group zag aardgas de laatste jaren nog wel als een optie om de uitstoot naar beneden te halen, maar hun modellen op aardgas waren geen daverend succes te noemen.

CEO Herbert Diess liet daarom eerder dit jaar in een interview weten dat Volkswagen afscheid gaat nemen van auto’s met aardgas. Er werd aangegeven dat de huidige modellen op aardgas geen opvolger krijgen.

Tóch krijgt de Golf 8 nog een TGI-versie. Tenzij Volkswagen op miraculeuze wijze van gedachten veranderd zal dit dus de wel laatste Golf zijn die je op aardgas kunt rijden. De nieuwe TGI krijgt de 1.5 viercilinder met 130 pk.

Het verschil met de TSI is dat deze Golf is uitgerust met drie gastanks. Daarin kun je in totaal 17,3 kg CNG kwijt. De tanks zijn verwerkt in de bodem. Volgens de WLTP-cyclus kun je daarmee 400 km op een tank drie tanks rijden. Er is ook nog een klein benzinetankje van 9 liter, mocht je CNG op zijn.

Het is wellicht ook nog fijn om te weten hoe zuinig de Golf 8 TGI precies is. Volgens de NEDC-methode is het gecombineerde verbruik 3,5 tot 3,6 kg per 100 kilometer. Ter vergelijking: de 1.5 TSI verbruikt 4,8 liter benzine per 100 kilometer.

Dezelfde aandrijflijn is overigens ook te krijgen in de nieuwe Audi A3 en in de Skoda Octavia. Bij Audi heet zoiets dan g-tron en bij Skoda G-Tec. In Duitsland wordt de Golf TGI vanaf nu leverbaar, maar dat geldt niet voor ons land. Volkswagen Nederland laat desgevraagd weten dat de TGI hier waarschijnlijk niet geleverd gaat worden. Voor degenen die toch graag een Golf 8 TGI willen zit er dan niks anders op dan importeren.