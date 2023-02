“Onzeker of Stroll de seizoensopener in Bahrein haalt”

De blessure van Lance Stroll lijkt flink te zijn en of de Canadees de seizoensopener in Bahrein mag meemaken vanuit de auto lijkt onzeker.

Voor elke F1-coureur is het ook even spannend dat op 5 maart het racen op topniveau weer begint. Het lijkt dan ook logisch dat iedereen alweer in rep en roer is om zich voor te bereiden op de races en natuurlijk de bijbehorende fysieke inspanning. Voor Lance Stroll begint het seizoen in Bahrein nog ietsje spannender. Er is namelijk een kans dat het seizoen voor hem niet begint, in ieder geval niet op 5 maart.

Testdagen missen

De Canadese bestuurder van Aston Martin heeft namelijk een fietsongeluk gehad en ligt dus nog even in de lappenmand. Zoals bekend mist Lance Stroll daarom de testdagen in Bahrein die nu gaande zijn, waardoor hij de gloednieuwe Aston Martin AMR23 nog even niet mag besturen. Om toch die auto rondjes te laten rijden heeft het team F2-rijder en reservecoureur Felipe Drugovich opgetrommeld. Dan kan Stroll nog even zijn wonden laten helen en dan klaarmaken voor de seizoensstart. Toch?

Blessure Lance Stroll heftiger dan gedacht

Aston Martin doet een beetje geheimzinnig over of Lance Stroll de seizoensopener in Bahrein wel gaat halen. Teambaas Mike Krack wil niks meer bekend maken dan ‘fietsongeluk’ en ‘polsblessure’. Uit andere bronnen komt nog naar buiten dat Stroll in Barcelona is geopereerd en dat er iets is met beide polsen. Hoe dan ook moet zo’n blessure goed helen voordat je weer in de auto stapt. Daar ontbreekt dan ook de info die je nodig hebt om in te schatten of Stroll het haalt: wanneer het ongeluk en de operatie zijn gebeurd, is niet bekend. Krack zegt dat hij gesloten is vanwege privacy voor Stroll, maar voor Aston Martin is Stroll natuurlijk de wonderboy van het team. Dus wil je natuurlijk de indruk wekken dat hij het gewoon haalt.

Een ietwat stroef begin van het seizoen voor Aston Martin en natuurlijk lullig voor Stroll. Vandaag dus een testdag met Felipe Drugovich in de hot seat.