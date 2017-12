Kopen? Lancia Delta Integrale met Martini-streepjes

NSFW!

Ik denk dat ik voor een groot deel van de redactie mag spreken wanneer ik zeg dat dit een van onze favorieten is. Zo niet, dan zie ik wel wat mailtjes verschijnen. Hoe dan ook, en in wat voor vorm dan ook, is de Lancia Delta van de jaren ’80 en ’90 een waar fenomeen. Een auto waar je niet omheen kon. Tot op de dag van vandaag maakt de wagen iets in mensen los, temeer omdat er tegenwoordig steeds minder auto’s op de markt zijn die zo puur en in your face zijn. Zeker wanneer ze in topconditie verkeren.

Laat dat nu net het geval zijn bij deze HF Integrale uit 1992. Dit schitterende exemplaar staat momenteel te koop bij Bernards Exclusives. Bernard met zijn exclusieven vraagt er 109.950 euro voor, een relatief schappelijke prijs als we kijken naar vergelijkbare bolides die we in het verleden bespraken. Natuurlijk, je kunt het altijd duurder opzoeken met een Delta S4, maar dan mag je ongeveer vijf keer zoveel afrekenen.

Wat dat betreft is de Delta HF Integrale tot op zekere hoogte een ‘instapper’, al zou je dat niet zeggen wanneer je naar de specificaties kijkt. Hoewel ze niet per se opwegen tegen de prestaties van tegenwoordig is het nagenoeg perfect voor een auto van zijn kaliber. Dit exemplaar beschikt over de 2-liter viercilinder turbomotor met 16 kleppen, die goed is voor ongeveer 205 pk. De paardjes, die de bestuurder zelf naar de wielen mag roeren, zorgen er gezamenlijk voor dat hij in een kleine 6 seconden naar de 100 km/u weet te snellen.

Deze Delta HF Integrale is de 228ste geproduceerde wagen uit een reeks van in totaal 400 stuks. Beide eigenaren hebben hun rallymonster in zijn leven goed in de watten gelegd. Het eerste hoofdstuk bracht hij door in een uitgebreide Lancia collectie waar hij nauw in de gaten werd gehouden. Later heeft de tweede eigenaar er enkele duizenden kilometers mee gereden, al kon hij het niet laten om de auto voor verkoop weer in nieuwstaat te brengen.

De foto’s drukken dit feit ernstig op je neus; de auto ziet er haarfijn uit.