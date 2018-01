Zo wil onze minister de files oplossen

Is Cora de verlosser van de voortdurende filetragedie?

Minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, heeft vanochtend bij WNL op Zondag aangegeven het fileprobleem in Nederland aan te willen pakken door meer bergers te posteren. Deze bergers moeten op strategische plekken langs de snelweg komen, in de hoop door ongevallen of pech (of Zwarte Pieten) veroorzaakte files te kunnen bestrijden.

De strategische positionering van de bergers moet hen toelaten de brokstukken en wrakken sneller op te ruimen, zodat de doorstroom verbetert en de economische schade beperkt blijft. Daarbij kunnen ze zelf direct de schade bekijken, om te beoordelen of het misschien slimmer is het puin pas na de spits op te ruimen, zodat er minder oponthoud is. Persoonlijk vraag ik me af hoe dit precies in zijn werking zal gaan en of dergelijke besluitvorming niet voor een nóg grotere ravage zal zorgen.

De bergers krijgen tevens hulp van een toenemend aantal weginspecteurs, dat extra toezicht zal houden op de berging van wrakken en het vrijgeven of omleiden van het woon-werkverkeer.

De oplossing waarover VVD’er van Nieuwenhuizen vanochtend sprak is onderdeel van een reeks maatregelen die de minister dit voorjaar zal presenteren ter bestrijding van de verstopping op de wegen. De minister heeft 100 miljoen euro tot haar beschikking om de verstoppingen bij de kladden te grijpen, maar of dat ook genoeg gaat zijn blijft voorlopig nog de vraag. Mocht het niet lukken, dan kan ze altijd even een belletje doen naar Sjoerd.

Cora was eerder betrokken bij het voorstel om apen appen achter het stuur een misdrijf te maken.

Beeld: VID