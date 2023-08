Nieuwe Toyota Land Cruiser grijpt terug naar het verleden

De nieuwe Toyota Land Cruiser is vierkant en retro te noemen. De auto komt wel met een moderne geëlektrificeerde aandrijflijn.

Ik ben er gek op: auto’s die teruggrijpen naar het succesvolle verleden. Daarom ben ik ook zo gecharmeerd van een Mini of een Fiat 500. Zelf heb ik jaren in een Abarth 500 rondgereden en als ik er nu nog eentje zie rijden vind ik het design nog steeds geslaagd. Nostalgisch zou je me kunnen noemen, of oud. Toyota probeert het nu ook met de Land Cruiser.

Nieuwe Toyota Land Cruiser

Deze Toyota is natuurlijk al populair en staat bekend om onverwoestbaar te zijn. De dingen zijn praktisch niet kapot te krijgen. Daarom zijn ze zo geliefd in omgevingen waar ze het zwaar te verduren krijgen. Denk aan een oorlogsgebied of woestijnen. De eerste Land Cruiser verscheen dan ook in 1951 als legervoertuig. Twee jaar later konden particulieren er ook eentje kopen. Dat is een tijdje geleden ja, maar het model is er nog steeds en het Japanse merk komt nu met een volledig nieuwe.

We hebben het hier over de opvolger van de Land Cruiser (in de rest van de wereld Prado J150 genoemd) en deze loopt al een goede 14 jaar mee. Het is dus niet de opvolger van de full size Land Cruiser J300 die in Nederland te koop is sinds 2021.

Wat direct opvalt als we naar het nieuwe model kijken zijn de looks. Het is hoekig en heeft een retro-design. Een gewaagde keuze van Toyota als je het mij vraagt. Maar naar mijn idee ziet het er goed uit, zeker met de klassieke ronde koplampen die erin verwerkt zijn.

Groot

De Land Cruiser is altijd groot geweest en dat zal zo blijven. De lengte van het bakbeest is 4,92 meter en dat is niet klein te noemen. Genoeg ruimte dus om je twee golden retrievers mee te nemen.

De auto is 1,98 meter breed, 1,87 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,85 meter. De auto maakt nog steeds gebruik van een ladderframe dat wel 50% stijver is geworden in vergelijking met het oude model. Volgens Toyota maakt dit de Land Cruiser comfortabeler op het asfalt, maar ook in de blubber.

Interieur

Bonkig en strak. En donker! Zo zou je de cockpit kunnen noemen. Als je er eentje gaat bestellen, neem dan een kleurrijker patroon dan te zien is op de foto’s. Het is een robuuste omgeving met moderne tech. Je ziet een digitaal instrumentarium en een groot infotainmentsysteem. Gelukkig zijn er ook nog echte knoppen, precies zoals we dat willen. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken voor de klimaatregeling.

Hybride

Natuurlijk is de auto hybride, hoe kan het ook anders. De Land Cruiser komt echter allereerst met een 2.8 liter dieselmotor met 204 pk (500 Nm) gekoppeld aan een (nieuwe) achttraps automaat. Even later zal de hybride komen met dezelfde motor alleen dan uitgevoerd met 48v mild-hybridetechniek. De verwachting is dat deze variant in 2025 komt.

Het is overigens de eerste Land Cruiser dat met eletrische stuurbekrachtiging (EPS) komt, geen overbodige luxe dunkt me. Natuurlijk staat de Toyota zijn mannetje in het terrein. Er zijn bijvoorbeeld upgrades uitgevoerd aan het Multi-Terrain Select en de Multi-Terrain Monitor systemen, dat er moet voor zorgen dat je lekker kan blubberen en toch weer kan thuiskomen.

De nieuwe Land Cruiser komt er als een vijf- of zevenzitter. Van de eerder genoemde Prado was er ook een driedeursversie. Of Toyota dat nu weer aandurft, dat is nog onbekend. Er komen 3.000 exemplaren van de ‘First Edition’ naar ons continent. Vanaf oktober kan je de SUV bestellen om hem begin 2024 geleverd te krijgen. Prijzen zijn nog onbekend.