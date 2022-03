Piet Boon gaat weer los op de Land Rover Defender

En als Piet Boon losgaat op de Land Rover Defender, dan weet je dat er een smakelijk hapje uit voortkomt. Waarvan akte.

Even een stukje ongefundeerde en subjectieve ‘journalistiek’ hoor. Want laten we het eens over de Land Rover Defender gaan hebben. In mijn ogen is dat de allervetste, mooiste, gaafste en meer superlatieven oproepende SUV die je kunt kopen. Dat ding is wat mij betreft helemaal geslaagd. Kwijlen als ik er een zie.

Mijn voorkeur gaat uit naar de 110, om het even met welke motor. Als het maar een V8 is natuurlijk. Maar in tegenstelling tot veel andere modellen waarbij een korte variant meestal maar een slap aftreksel is van de lange, is de Defender 90 óók enorm geslaagd. Met andere woorden; zet maar zo’n Defender bij mij voor de deur neer, ik ruil de Cayenne er graag op in.

En al helemaal als het voor een speciaaltje is, zoals deze editie van Piet Boon.

Piet Boon gaat los op de Land Rover Defender

Piet Boon mogen we inmiddels een bekende noemen als het gaat om het verfraaien van Land Rovers. Eerder pakte hij al de nodige Range Rovers aan en ook de Defender is geen onbekende voor onze Piet. Daarom was het een kwestie van tijd voordat hij ook de nieuwe Defender zou gaan verfraaien.

En dat deed hij met de 90. Hij koos de lakkleur Pangea Green met Satin beschermfolie, het dak werd gespoten in de contrastkleur White, de 22-inch lichtmetalen velgen liet hij in Gloss Black spuiten en stoelbekleding werd Windsor leder in Ebony. En hij vinkte ook de optie voor de ‘jump seat’ aan, een derde zitje tussen de voorstoelen.

En als je benieuwd bent wat Piet nou zelf over zijn creatie te zeggen heeft, moet je even verder lezen. Want hij gaat het zo zeggen. Kijk maar.

Ik heb de Defender 90 samengesteld zoals ik hem het liefst zou willen; clean en minimalistisch zonder afbreuk te doen aan zijn robuuste en stoere karakter. Daar past de beschermfolie met satijnglans juist uitstekend bij en nu kan ik de auto ook echt gebruiken waar ie voor bedoeld is; gewoon zorgeloos de weg op en zelfs offroad, mocht het eens zo uitkomen. Piet Boon, liefhebber van Land Rovers

Koop zelf ook een Piet Boon Defender

In tegenstelling tot de vorige creaties van Piet Boon, kan iedereen die het wil nu zelf ook in exact dezelfde specificatie rijden als hij. Je hoeft er niet eens voor langs de bespoke afdeling van land Rover.

Land Rover heeft namelijk een linkje gedeeld met ons waarmee je direct uitkomt op de configurator. En die staat precies zo ingesteld als Piet Boon dat heeft gedaan. Is lachen toch? Oh ja, dat linkje vind je hier, dus klik er maar eens op. Dan kun je ook meteen het interieur zien.

Zijn we als laatste natuurlijk benieuwd naar de exacte prijs van die configuratie? Nou, je mag 160.750 euro achterlaten bij de dealer. Overigens erg als je beseft dat de auto zonder belastingen en opties bijna een ton goedkoper is, dan kost hij namelijk 62.105 piek. Doch dit geheel terzijde.

Maar goed, de Piet Boon uitvoering heeft gelukkig wél de drie liter 6 cilinder diesel in het vooronder, dus dat rechtvaardigt die hoge prijs wel weer. En het uiterlijk natuurlijk ook, want ook voor deze Defender geldt:

Wat. Een. Ultiem. Vette. Bak.