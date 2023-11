Land Rover ondervindt hels probleem door gebrek aan onderdelen

Een ietwat dommige beslissing betekent dat Land Rover een hels probleem ondervindt door gebrek aan onderdelen. Er staan duizenden Land Rovers te wachten op reparatie.

Er is altijd een fijne gedachte als je een fabrikant bent van niet zo betrouwbare auto’s. Als de gevreesde jaarlijkse statistiekjes weer komen over betrouwbaarheid, dan sta je nooit helemaal onderaan. Of je nou Duits premium bent, een Renault Laguna II of een Alfa Romeo (tegenwoordig overigens heel betrouwbaar), gelukkig is er altijd Land Rover nog dat het slechter doet.

Onbetrouwbaar als een Jaaaaaaaaaaag rijder

Pas zeer recent is dit veranderd. Niet omdat Land Rover het veel beter doet dan voorheen, maar omdat Polestar het nog slechter doet en ook Volvo rap achteruit holt onder Chinees leiderschap. Maar goed, Land Rovers dus; ze hebben vele kwaliteiten, maar betrouwbaarheid is er daar niet een van. Zelfs de CEO van het concern heeft wel eens toegegeven dat de slechte reputatie die het merk op dit vlak ‘geniet’, zo’n 100.000 verkopen per jaar kosten. Ouch.

Geen onderdelen beschikbaar

Maar goed, als je dan toch Land Rover rijdt, kan je je auto natuurlijk wel gewoon laten maken bij de dealer. Leuk is anders, maar er staat veel tegenover. Goede offroad capaciteiten bijvoorbeeld, en niet te vergeten dik leder, stijl en klasse. Even fixen en door dus. Maar neen! Land Rover zit in een helemaal zelf veroorzaakte hel. Er is namelijk een schrijnend tekort aan onderdelen om auto’s op de weg te houden.

Duizenden auto’s buiten bedrijf

Dat het geen lekkere combi is, auto’s met matige betrouwbaarheid die vervolgens niet gefixt worden, blijkt vooral in het Verenigd Koninkrijk. De thuisbasis is een belangrijke markt voor het merk. Car Dealer Magazine ondervond dat er in oktober ruim 10.000(!) Land Rovers bij dealers stonden te wachten op nieuwe onderdelen die maar niet bezorgd worden. Hoewel het ontkend wordt, gaat het gerucht dat tweedehands onderdelen en onderdelen van derde partijen (geen fabrieksspul dus) door dealers worden gebruikt om de pijn te verzachten.

Managers zijn de schuld van alles

De immer eerlijke JLR CEO Adrian Mardell geeft toe dat het concern het zelf verknald heeft. In alle wijsheid is besloten alle opslag van reserveonderdelen te concentreren op één plek. Je kan je voorstellen hoe managers erbij komen dat dit een goed idee is. Opslagkosten verminderen, lekker JIT en LEAN werken, je kent ze wel die bogentellers. In de praktijk werkt het anders uit. Voorheen had Land Rover 18 verschillende opslagplekken van onderdelen en kennelijk is de switch nogal lastig.

Prioriteit nummer 1, naast steelmeneren

Mardell bezweert dat het een probleem is dat helemaal bovenaan de prioriteitenlijst staat. Naast het feit dat Land Rovers in het Verenigd Koninkrijk allemaal gestolen worden:

To be very, very clear, this is something we are really unhappy about, and just like the challenges with vehicles being stolen, this is something right at the top of this organisation. Adrian Mardell, geen familie van Adrian Balboa

Ze zijn er mee bezig dus. Schrale troost voor eigenaren: als (wanneer) hun Range Rover gejat wordt, weten ze in ieder geval vast dat de dieven er niet lang van kunnen genieten op dit moment.