Hamilton: “Blij als deze auto met pensioen gaat, titel in 2024”

Na een moeizame sprintrace claimt Hamilton blij te zullen zijn als de Mercedes W14 afzwaait. Volgend jaar wil hij weer kampioen worden.

Het leek even alsof de schwung er weer inzat bij Mercedes nadat Hamilton tweede werd in Austin en een week later weer tweede werd in Mexico. Oké, de eerste tweede plek werd achteraf afgepakt omdat Lewis’ vloer iets te veel afgeschaafd was. Maar toch. Dit jaar is tweede worden achter Max Verstappen eigenlijk het hoogst haalbare in de F1 races.

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen voor Mercedes dit weekend in Brazilië. De recente vorm van het team, gekoppeld aan het feit dat Mercedes vorig jaar een 1-2tje pakte in het land van samba, leek veelbelovend te zijn. Het was misschien ook veelbelovend, maar ietsje té veelbelovend. Gisteren ging het immers helemaal niet goed met Hamilton in de Sprint. Hij werd uiteindelijk nog zevende, maar de pace was er niet en zelfs de Alpha Tauri van Tsunoda was beter op de banden.

Lewis gaf dan ook meteen aan helemaal geen zin meer te hebben in de race van vanavond. En eigenlijk ook niet in de rest van het seizoen. Het is uitzingen voor Hamilton. De zevenvoudig kampioen ziet er naar eigen zeggen naar uit dat de W14 met pensioen gaat. De auto zorgt ondanks het verlaten van het size zero sidepod-concept nog steeds voor veel kopzorgen:

Only a couple more races with this car and it’s gone, and I’ll be happy! This year, you’re just counting down the days. I don’t know whether we got the set-up wrong. We probably got the set-up wrong, but it is what it is. I think we have one of the draggiest cars. Our floor is not as strong as perhaps the Red Bull for example, so we have to have a really big wing, and then we’re just slow on the straight. We can’t use anything smaller. Lewis Hamilton, is momenteel niet happy like a hippo

Dat wordt dus nog even tandenknarsen voor de Brit. Maar hij heeft er nog wel vertrouwen in dat het volgend jaar allemaal goedkomt. De dan 39-jarige wil dan ook zijn achtste titel binnenhalen:

I have total faith in the team. I know we can build a car. We haven’t for the past two years, but we can build a great car. Lewis Hamilton, benadrukt nog even dat de W13 en W14 echt knaak zijn

Een belangrijke ontwerper heeft het team inmiddels verlaten en Lewis heeft in Mexico wel weer laten zien dat hij nog steeds het heilige vuur heeft. Dus wie weet…Max Verstappen en Red Bull moeten natuurlijk als favoriet gelden voor volgend jaar. Maar er zijn wel gekkere dingen gebeurd in de F1. Geloof jij nog in Rekordmeister Hamilton? Laat het weten, in de comments!