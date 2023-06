BREEK*: Alfa Romeo nu het meest betrouwbaar

De asterisk betekent dat het om clickbait gaat. Eigenlijk is Alfa Romeo het derde meest betrouwbare merk. Close enough…toch?

Jaarlijks doet het onvolprezen J.D. Power een onderzoekje wie de meest betrouwbare (splinternieuwe) auto’s maakt. De consumentenorganisatie met een oog voor big data heeft inmiddels een 37-jarige historie op dit vlak. Voor de merken is het daarom van belang goed te scoren in de ranglijst. Zeker in Amerika, maar ook in deze contreien krijgt J.D. Power doorgaans wel wat aandacht. Van ons bijvoorbeeld.

Nu is betrouwbaarheid bij auto’s een begrip dat wat lastig te vangen is. Is betrouwbaarheid dat er gewoon helemaal niks stuk gaat of afbreekt? Of is betrouwbaarheid dat je nooit enorm nare verrassingen krijgt bij de dealer? In het eerste geval is de gemiddelde Toyota Hybrid waarschijnlijk je ding. In het tweede geval kan een Peugeot 205 diesel ook als extreem betrouwbaar gezien worden. Het is nogal afhankelijk van je tijd horizon en persoonlijke beleving.

Om een en ander te standaardiseren gebruikt J.D. Power vragenlijsten met potentiële problemen en neemt het alleen auto’s mee van het huidige modeljaar. Het is dus een ‘Initial’ Quality Study met de nadruk op Initial. Met andere woorden, met hoeveel kleine en grote problemen krijg je te maken als je nieuwe auto nog…euhm…helemaal nieuw is.

Noodklok

Hoe slecht kan het worden zou je zeggen. Wel, vrij slecht, zo blijkt. Gemiddeld krijgen eigenaren van nieuwe auto’s maar liefst met 192 problemen per 100 nieuwe auto’s te maken. Oftewel om het makkelijker te maken: dat eerste jaar kom je gemiddeld genomen al bijna twee problemen/probleempjes tegen. Dit kan variëren van problemen met software van navi tot een complete motorwissel. Op zich geen onbelangrijk verschil, maar goed, big data wordt gebruikt om het allemaal significant te maken.

Hoeveel zegt dat dan? Ten eerste krijg je een globale indruk van hoe merken tegenover elkaar afsteken. Ten tweede doet J.D. Power dit onderzoek jaarlijks. Daaruit blijkt dat er zich opeens een explosie van problemen voordoet. Nieuwe auto’s hebben nu gemiddeld 12 problemen meer per 100 auto’s dan in 2022. Ten opzichte van 2021 is dat verschil zelfs 30 problemen meer. Het gaat dus niet de goede kant op. Wellicht toch iets teveel kostenbesparing her en der?

Alfa Romeo (bijna) DE BESTE!!1!

Ironisch genoeg zijn het misschien mede hierdoor RAM, Dodge en Alfa Romeo die de beste scores halen. Enkele jaren geleden scoorden deze merken hooguit gemiddeld in de onderzoeken van J.D. Power en andere partijen. Maar misschien geldt hier de wet van de remmende voorsprong. Het modelgamma bij RAM, Dodge en Alfa Romeo verandert doorgaans niet zo heel veel. En nu opeens blijkt dat die oude meuk beter is dan het nieuwe spul van de concurrentie. De oude FCA-broeders pakken plek 1, 2 én 3. Eerder scoorde Alfa Romeo ook al het hoogst op klanttevredenheid. Iedereen moet dus eigenlijk een Giulia kopen.

Opvallend genoeg zien we niet zo veel Japanners meer in de top-10. Sterker nog, vanuit het land van de reizende zon haalt alleen Lexus die top-10, op het nippertje als tiende. De nummers vier tot en met negen zijn Buick, Chevrolet, GMC, Porsche, Cadillac en KIA. De meeste Japanners zitten daar net achter, hoewel Toyota opvallend genoeg mínder dan gemiddeld scoort met 194 problemen per 100 auto’s.

De andere premium Duitsers, los van Porsche

Iedereen wil premium Duits in Nederland, dus hoe doen die het dan? Nou ja, Porsche even niet meegeteld (mooi zevende) doet BMW het ‘het beste’ van de Duitse drie. BMW scoort echter 192 problemen per 100 auto’s, dus precies het gemiddelde van de hele industrie. Mercedes gaat voor 201 en Audi zelfs voor 221 problemen per 100 auto’s. Audi bungelt daarmee onderaan de lijst. Nog net voor moedertje Volkswagen (249), Chrysler (in tegenstelling tot Dodge en RAM gek genoeg 250, de Pacifica moet dus wel erg matig zijn), Volvo (250) en de pure EV merken Tesla en Polestar.

Elektrisch helemaal onderaan

Helemaal onderaan de lijst, nog onder Audi, Volkswagen en Volvo, staan Tesla (257 problemen) en Polestar (313! problemen). De gebrekkige kwaliteitscontrole van Tesla is genoegzaam bekend. Bij concurrent Polestar gaat het dus kennelijk alleen nóg slechter.

Per fabriek/model grote verschillen, NedCar toppertje

J.D. Power heeft niet alleen per merk (en model) gekeken wat de betrouwbaarste auto’s zijn. Het heeft ook gekeken naar welke fabrieken nu die beste auto’s maken. Dingen waar je wellicht nooit naar kijkt. Tenzij je het leuk vindt VIN-nummers te decoden op Bimmer.Work om te kijken of je Dreier uit Regensburg, München of Mexico komt.

De beste fabriek is de Lexus fabriek die de Lexus IS, LS en NX maakt in Tahara, Japan. Deze krijgt van J.D. Power de platinum award. Auto’s uit deze fabriek hebben ‘slechts’ 27 problemen per 100 auto’s. Gouden onderscheidingen zijn er voor de GM fabriek in San Luis-Potosi die de GMC Terrain en Chevrolet Equinox maakt (29) en -jawel- ons eigen NedCar in Born (29). Stakingen ten spijt schroeven die Limbo’s wel goede MINI’s in elkaar.

Zilveren onderscheidingen zijn er voor de BMW fabriek in Spartanburg, North Carolina die de X3 en X4 maakt, De Hyundai fabriek in Zuid-Korea die de Soul en Seltos maakt, De Toyota fabriek in Takaoka die de RAV4 en Venza maakt, Magna Steyr in Graz dat voor BMW de Z4 en wat 5-Serie’s maakt en de BMW fabriek in Oxford, VK die ook MINI’s maakt, maar nét iets minder goede dan in Born.

Dan zijn er nog verschillende bronzen plakken voor drie Toyota fabrieken in Canada en de VS, alsmede eentje voor een andere GM fabriek in Mexico. Tot zover deze reis rond de wereld. Wat er vooral uit blijkt: extreem goede Lexi en Toyota’s zijn er wel, maar je moet net de goede kopen. Hetzelfde geldt in zekere zin voor BMW.

Maar…waar zijn Jaguar en Land Rover dan?

Traditioneel de absolute losers van dergelijke onderzoeken waren ook altijd Jaguar en Land Rover. Mooie merken, maar het blijft niet altijd (vaak niet) heel is het hardnekkige imago van JLR. Net als bij Alfa Romeo is er echter goed nieuws: Jaguar gaat voor een score van 185 en doet het daarmee beter dan gemiddeld én beter dan de voltallige Duitse drie. Land Rover scoort 202 problemen per 100 auto’s. Dat is niet goed te noemen, maar een zwik merken doet het nog minder goed. En dat is in dit geval ‘vooruitgang’.

Bonus prijsvraag

Image Credit: een Alfa met een bijzonder dakhemeltje. De eerste in de mail die raad wie ervoor verantwoordelijk is en welk model het is krijgt misschien een AB-mok. Als het kantoor er zin in heeft die een op te sturen. En anders eeuwige roem. Hints zijn ‘NBA wedstrijd’, ‘Peruviaans marcheerpoeder’, ‘vrouw van lichte zeden (m/v/i)’, en ‘juwelenroof’.