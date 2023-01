Jaguar Land Rover verkoopt op zich prima, maar het zijn voornamelijk Defenders.

We vroegen het ons al een tijdje geleden al af: waarom rijden niet meer mensen in een Jaguar? Natuurlijk, de Duitse concurrentie is hevig, maar dat biedt ook kansen. Niet iedereen heeft zin in om ook in een Audi, BMW of Mercedes voor te komen rijden. Zoals mijn schoonvader zegt: ‘dat is toch helemaal niet leuk om een auto te rijden die iedereen al heeft?”. Hij mag het zeggen overigens, daar hij een originele en piekfijne Citroën C6 heeft.

Maar hoe slecht deed Jaguar het dit jaar dan? We konden vandaag al mede delen dat Mercedes-Benz het afgelopen jaar meer dan twee miljoen auto’s heeft verkocht. Voordeel is dat Jaguar met Land Rover onder de paraplu van Tata Motors valt.

In totaal verkocht het concern 330.781 auto’s. Als je bedenkt dat het biede merken geen goedkope auto’s leveren, is het nog niets eens zo’n gek aantal, toch?

Jaguar Land Rover verkoopt voornamelijk Land Rovers

Nou, het is de verhouding die ons zorgen baart. Want van die 330.781 auto’s is 74% namelijk een Range Rover, Range Rover Sport of Land Rover Defender. Dan rekenen we de Discovery, Range Rover Velar en Evoque nog niet mee.

De Defender is de meest populaire Land Rover, met 66.805 verkochte exemplaren. Doen alle Land Rovers het dan goed? Nou, de Discovery is een zorgenkindje. Daar zijn er namelijk 10.747 van verkocht.

Bij Jaguar gaat het echt niet florissant. De interesse in de Jaguar I-PACE is enorm gedaald, en dat is het model van de toekomst. Er zijn 7.307 exemplaren wereldwijd verkocht. Voor de context, in 2018 verkocht Jaguar in Nederland alleen al 3.500 exemplaren.

De Jaguar XE en Jaguar XF zijn gek genoeg niet aan de straatstenen kwijt te raken, beide staan op zo’n 10.000 exemplaren wereldwijd. In totaal komt Jaguar uit op 61.661 exemplaren in 2022. Au. Daarmee verkocht Jaguar dus slechter dan de Land Rover Defender in zijn eentje.

Elektrische Jaguars geschrapt

Ergens heeft (de inmiddels vrijwillig opgestapte) Thierry Bollore er dus een behoorlijke puinhoop van gemaakt. Er stonden namelijk nog een elektrische XJ-opvolger en een J-Pace, een concurrent voor de BMW iX en Mercedes-Benz EQS SUV. Beide modellen werden om onduidelijke redenen op het laatste moment geschrapt.

De nieuwe toekomst van Jaguar is elektrisch, maar ze schrappen dus de elektrische modellen die hadden moeten komen. Volgens de laatste geruchten wil Jaguar zich minder gaan focussen op aantallen en meer op marge, zoals Bentley.

Dat met die aantallen lijkt goed te gaan lukken, maar we vrezen voor de marges. Gelukkig heeft Jaguar Land Rover al voor 210.000 auto’s aan orders binnen voor 2023.

Via: Automotive News Europe