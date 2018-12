Deze cabrio met V12 heeft een knalblauw interieur

De ultieme cruise-mobiel?

Wat Rolls-Royce heeft bewerktstilligd onder leiding van BMW is eigenlijk best knap. Het merk had een valse start sinds de scheiding met Bentley. Bentley kwam met de Arnage, een doorontwikkeling van oude Bentley’s, terwijl de Continental GT juist veel genen deelde met de Volkswagen Phaeton en Audi A8. Rolls-Royce moest even wachten, maar met de Phantom sloegen ze keihard toe. Die auto was zo geslaagd, dat het van Maybach maar een potsierlijke vertoning maakte. Maybach staakte de productie en Bentley zit nu prijstechnisch een stap (of twee) ónder Rolls-Royce.

Heel oneerbiedig zou je kunnen zeggen dat de Dawn die je op deze foto’s ziet een omgekatte 7 Serie is. De bodemsectie kent overeenkomsten en de motor is natuurlijk van BMW. Maar is dat zo erg? De 7 Serie is een van de beste auto’s ter wereld en het aggregaat in kwestie is een majestueuze V12. Kortom, niets om je voor te schamen. Dankzij de Ghost, Wraith en en Dawn kan Rolls-Royce nu ook een jonger publiek aanspreken. Verschrikkelijk nieuws voor de traditionele Rolls-Royce bestuurder, maar het bedrijf moet gewoon winst maken, iets wat vroeger niet altijd lukte met de automobieldivisie.

Speciaal voor de jongere doelgroep is er het ‘Black Badge‘ programma. Hier kun je je Rolls-Royce net wat sportiever of stoerder eruit laten zien, in plaats van chic of aristocratisch. Deze Dawn is een zogenaamde Black Badge Trichromatic. De auto staat bij Abu Dhabi Motors, die we voornamelijk kennen van deze blauwe 7 Serie met een rood interieur en deze eveneens blauwe 7 Serie met een rood interieur.

De Rolls is gespoten in wit, wat vaak niet al te best staat op zo’n enorm slagschip. Echter, de details maken veel goed. Zo kent de auto blauwe striping, die net dat beetje cachet geeft. De velgen lijken ‘bicolor’ te zijn en dat is echt iets voor een Slowaakse Autotuning-gids. Maar dat is dus niet waar, als je goed kijkt zie je dat er ook blauw in is verwerkt. Het maakt het niet direct mooi, maar wel bijzonder.

Dat geldt in het bijzonder voor het interieur. Dat bestaat uit knalblauw leer waar Gargamel hoofdpijn van zou krijgen. Het blauw wordt afgewisseld met zwart leer en rode striping. Wederom, het is niet direct supermooi, maar wel heel erg bijzonder. Wat het kost is nog niet bekend, maar reken erop dat het een vrij prijzige aangelegenheid gaat worden.