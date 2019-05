Villa met garage (12 auto’s) smeekt om gevuld te worden

Je moet niet slecht ter been zijn.

Wie zoekende is naar een villa met een zeer luxe garage kan dit huis beter overslaan. Aan de buitenkant geeft de garagedeur een goede indruk. Wat zou er achter die deur zitten? Op die vraag krijg je met één muisklik een antwoord. Hier is wel wat werk nodig. Er is geen vloer, maar de garage bestaat uit simpele stenen. Ook is de afwerking niet fantastisch, om maar te zwijgen over de toegang naar het huis. Dat keldertrapje moet beter kunnen.

De ruimte is groot genoeg om er wél iets van te maken. Op de foto’s is een klassieke pickup te zien. Er is ruimte voor veel meer autospul. Volgens de advertentie op Funda kun je er circa 12 auto’s kwijt. De parkeerkelder heeft namelijk een riante oppervlakte van 220 m². Wat ook zeker niet vanzelfsprekend is in elke garage is het hoge plafond. Een deftige SUV stallen, of een pausmobiel, moet geen probleem zijn.

De vrijstaande villa staat te koop in Ermelo. De woning stamt uit 2005. Op de ongezellige kelder na ziet het huis er goed uit. Ook de tuin is een dikke prima. Met de vraagprijs van 1.390.000 euro moet je dus nog wat overhouden om de garage aan te pakken. Je checkt de advertentie hier.